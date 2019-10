30 de setembre de 2019

Els treballadors de SFM demanen reunir-se amb Pons abans d'organitzar una vaga per la "situació d'emergència"

PALMA DE MALLORCA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Comitè d'empresa de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ha sol·licitat una reunió urgent amb el conseller de Mobilitat, Marc Pons, abans d'organitzar una vaga per la "situació d'emergència" que està provocant la falta de personal.

Segons han indicat en un escrit registrat aquest divendres, en l'actualitat s'estan oferint unes 15.000 places menys diàries (42 trens diaris), alguna cosa que ha provocat "aglomeracions, com divendres passat quan una passatgera es va desmaiar".

El comitè assenyala que davant les "negatives" i el "menyspreu" dels actors anteriors, sol·liciten aquesta reunió perquè Pons doni "bon compte dels plans d'estratègia ferroviària" i de com va a "solucionar la falta de personal, que aquesta repercutint en el servei diari" ja que, tal com han lamentat, s'està parlant de la "integritat física dels passatgers".

D'aquesta manera, li demanen que "entre promesa electoral i obertura de línies", cerqui un buit per informar-los perquè no volen trobar-se amb "una altra situació lamentable" com la del dispendi de gairebé 200 milions d'euros gastats pel que ha estat "el carril bici més car d'Espanya", en el que "hauria d'haver estat el projecte estrella" de la legislatura passada, la línia d'Artà.

Així, es posen disposició del conseller per solucionar el conflicte i avisen que, en cas contrari, aquesta setmana començaran les assemblees per interposar la corresponent vaga.