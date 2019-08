9 de agost de 2019

Els usuaris del metro de Palma van augmentar un 9,3% al juny

PALMA DE MALLORCA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Els viatgers del metro de Palma van augmentar en un 9,3% al juny en relació al mateix mes de 2018, transportant a 79.000 persones, segons l'Estadística de Transport de Viatgers de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) publicada aquest divendres.

Així mateix, el transport urbà de Palma --autobús-- va caure un 0,7% respecte al mes de juny de l'any passat, superant els 3,8 milions. Des de principi d'any, el transport amb metro porta acumulat un augment del 20,6% i l'urbà un 4%.

DADES NACIONALS

En l'àmbit nacional, el nombre de viatgers que va optar per viatjar amb avió per desplaçar-se per l'interior del país va augmentar un 10% al juny respecte al mateix mes de 2018, mentre que els que van triar els trens AVE van pujar un 4,9% i els que van optar per l'autobús per als seus desplaçaments es van incrementar un 2,4%.

En concret, més de 3,97 milions d'usuaris van utilitzar el transport aeri en el mes de juny, d'ells 1,94 milions d'usuaris entre la Península i la resta del territori (+12,1%) i 1,52 milions d'usuaris de vols nacionals (+8,5%) i 510.000 usuaris de vols interinsulars (+6,7%).

Per la seva banda, els usuaris que van escollir el tren de Llarga Distància per als seus desplaçaments al juny van ser 3,11 milions, un 3,6% més. Dins d'aquest segment, els viatgers que van utilitzar l'AVE van superar els dos milions d'usuaris, un 4,9% més que al mateix mes de 2018.

El transport ferroviari va ser utilitzat per més de 52,25 milions de viatgers, un 3,7% menys que el juny de 2018, dels quals 46,4 milions van ser usuaris de Rodalies (-4,3%); més de 2,7 milions a Mitja Distància (-4,3%), i 3,11 milions a Llarga Distància (+3,6%).

Per la seva banda, el transport per autobús va ser utilitzat per 61,8 milions de viatgers al juny, xifra un 2,4% superior a la del sisè mes de 2018, mentre que el transport marítim va pujar un 6,3%, fins a 1,1 milions.

UN 1,1% MÉS D'USUARIS EN TRANSPORT PÚBLIC

Més de 432,6 milions de passatgers van utilitzar el transport públic al juny, un 1,1% més que en el mateix mes de 2018. La taxa de variació del nombre de passatgers del transport públic respecte a maig és del -7%.

El transport urbà puja un 0,7% en taxa anual, mentre que l'interurbà creix (+0,1%).