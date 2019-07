22 de juliol de 2019

Els vigilants de seguretat d'Ombuds es concentren aquest dilluns per exigir el "pagament immediat" dels seus salaris

PALMA DE MALLORCA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federació de Treballadors de Seguretat Privada de la Unió Sindical Obrera (FTSP-USO) de l'empresa Ombuds, a més d'altres treballadors del sector que vulguin recolzar la causa, es concentraran aquest dilluns des de les 12.00 fins a les 13.00 hores a l'Oficina Principal de Correus de Palma --client d'Ombuds-- per exigir a l'empresa el "pagament immediat dels salaris que deu als seus treballadors".

Segons ha informat aquest divendres la FTSP-USO en una nota de premsa, no admeten que s'"apel·li a negociacions amb bancs o inversors externs per posposar 'sine díe' el pagament de salaris mileuristes a treballadors i les seves famílies que depenen d'això per subsistir".

"L'única cosa que un treballador espera és percebre el seu salari pel treball realitzat, la resta és enganyar-los descaradament, a més aquest impagament produeix una sèrie de recàrrecs en els comptes dels mateixos que els suposarà un sobre esforç econòmic", han assegurat.

Finalment, des de la FTSP-USO han afegit que "estaran al davant d'ells defensant als treballadors del retard en el pagament de salaris".