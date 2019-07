4 de juliol de 2019

ENAIRE destinarà 4,2 milions a ampliar el seu sistema automatitzat de control del trànsit aeri

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

ENAIRE invertirà més de 4,2 milions d'euros (4.247.679 euros) en tres anys en l'ampliació de l'equipament per al seu Sistema Automatitzat de Control del Trànsit Aeri (SACTA), que s'encarrega de la gestió del control de trànsit aeri, ha informat el gestor de la navegació aèria a Espanya en un comunicat.

Amb aquesta inversió es dóna resposta a la necessitat d'incrementar el nombre de posicions de controlador per centre de control, davant l'augment del trànsit aeri, així com de reforçar la disponibilitat del sistema --que evoluciona contínuament i s'actualitza mitjançant versions per implementar els canvis de forma progressiva--, davant potencials situacions de contingència.

D'altra banda, servirà per incrementar el nombre d'equips destinats als processos formatius i de verificació que es duen a terme a l'ens. L'equipament licitat haurà de ser subministrat plenament operatiu als centres de control i al Centre d'Experimentació i Desenvolupament del gestor de navegació.

El sistema SACTA té com missió facilitar la prestació dels serveis ATS (de trànsit aeri) dels quals l'ens és responsable. Aquest sistema integra tots els centres de control de ruta, aproximació i aeròdrom espanyols, de manera que la gestió es realitza sobre dades coherents i d'una manera coordinada, i permet una operació sense interrupcions entre totes les dependències de control.

En l'àmbit internacional, permet la comunicació automàtica entre centres de control espanyols i estrangers. Per a això utilitza estàndards internacionals d'intercanvi de dades, redueix les actuacions manuals al mínim, detecta automàticament possibles conflictes i aporta flexibilitat per a la reconfiguració de l'espai aeri operacional. També permet minimitzar els efectes dels denominats becs de trànsit.