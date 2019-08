1 de agost de 2019

Endesa necessitarà 16 camions diaris d'aigua per refrigerar els grups de la central de Maó

MENORCA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director general d'Endesa a Balears, Martí Ribas, ha assegurat aquest dijous que la companyia necessitarà 16 camions diaris d'aigua depurada per refrigerar els grups de la central de Maó, una mesura temporal per complir amb la directiva europea d'emissions industrials mentre es finalitzen les obres de canalització subterrània des de la depuradora de Maó-Es Castell, que està previst que acabin abans que acabi el primer semestre de 2020.

El vicepresident del Govern i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius, Juan Pedro Yllanes, ha visitat aquest dijous les obres d'adaptació medi ambientals que es duen a terme a la central, que cerca complir els estàndards requerits per la legislació europea i estatal en matèria d'emissions que entren en vigor l'1 de gener de 2020.

Durant la visita, Ribas ha explicat que, per les condicions actuals, Menorca es troba en una situació de vulnerabilitat per la falta d'interconnexió elèctrica submarina amb Mallorca i, per això, Endesa disposa d'un pla de mesures extraordinàries.

D'una banda, s'ha intensificat el programa de manteniment i s'ha dut a terme un pla especial per minimitzar les interferències amb els treballs d'adaptació medi ambiental en la central. Així mateix, s'ha implementat un programa addicional de revisions dels motors dièsel i s'ha ajustat la resposta en freqüència de les turbines de gas en condicions aïllades.

En relació a la xarxa de distribució, s'ha revisat el pla de reposició amb l'operador del sistema, el de reposició de les subestacions i els de desllastament de càrrega. Endesa disposa també, excepcionalment, de 25 grups electrògens a Menorca.

A més, s'ha intensificat el programa de revisió de les tres subestacions de l'Illa, s'han efectuat inversions addicionals a les previstes i s'estan realitzant altres accions extraordinàries al programa de manteniment preventiu de la xarxa de mitja tensió.

També s'està revisant el pla de deslastre automàtic per subfreqüència i s'han instal·lat 23 telecomandaments en xarxa de mitja tensió i 14 entre la connexió d'aquesta i les subestacions.

Addicionalment, Endesa ha proposat la constitució d'un grup de coordinació entre Xarxa Elèctrica Espanyola i la companyia supervisada pel Govern.