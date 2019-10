1 de octubre de 2019

Ensenyat recorda que aquest dimarts es compleixen 88 anys que les dones van votar per primera vegada a Espanya

PALMA DE MALLORCA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder de MÉS per Mallorca, Miquel Ensenayat, ha volgut recordar, en declaracions els mitjans de comunicació després del ple del Parlament que aquest dimarts, 1 d'octubre, es compleixen 88 anys que les dones van votar per primera vegada a Espanya, alguna cosa que, segons el diputat "val la pena recordar".

Ensenyat ha subratllat a més, el segon aniversari del referèndum dut a terme a Catalunya i ho ha relacionat amb la condició democràtica.

"Fa dos anys es va voler fa un referèndum i la resposta va ser la repressió. Suposo que per això l'Estat ha hagut de fer un esforç titànic a nivell exterior per demostrar que som una democràcia consolidada", ha comentat Ensenyat, que ha afegit que "els fets ho posen en dubte".

"No hi ha res més democràtic que un referèndum", ha comentat Ensenyat, que ha afegit que "si tenim una democràcia que no permeti celebrar referendums pot ser moltes coses, però democràcia no serà".

D'altra banda, el líder de MÉS ha lamentat que en el ple del Parlament d'aquest dimarts "s'han sentit coses que es pensava que ja no se sentien en aquesta Càmera", en referència a "drets universals" com el "dret a la sanitat" o la "promoció de la cultura".

Respecte a la política de creuers, Ensenyat ha criticat el model de Venècia, que "s'ha deshumanitzat i ha convertit la ciutat en un parc d'atraccions", segons el líder de MÉS. "Trobarem una justa mesura entre els veïns i els turistes", ha comentat el líder de MÉS per Mallorca en referència a l'elaboració de polítiques sobre la temàtica.