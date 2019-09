19 de setembre de 2019

Ensenyat veu "absurd" que Ábalos vinculi el nivell de renda amb l'ús del descompte de resident

El portaveu de MÉS per Mallorca en el Parlament, Miquel Ensenyat. MÉS PER MALLORCA - ARCHIVO

PALMA DE MALLORCA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de MÉS per Mallorca, Miquel Ensenyat, ha demanat aquest dijous al ministre de Foment en funcions, José Luis Ábalos, que rectifiqui les seves manifestacions, que considera "absurdes" en les quals vincula el nivell de renda amb l'ús del descompte aeri del 75% vigent per a residents a Balears, Canàries, Ceuta i Melilla.

En declaracions als mitjans, Ensenyat ha dit que si té ganes de contrastar informació "el que hauria de fer és comprovar el que guanyen" les companyies aèries "entorn del presumpte descompte del 75%" i saber "què han pagat" en un mateix avió els que tenen descompte i els que no. "Segurament aquí s'emportarien una sorpresa", ha assegurat el representant ecosobiranista.

"Les manifestacions del ministre són totalment desafortunades i responen a un desconeixement total de la realitat illenca", ha dit Ensenyat, per després dir que "els habitants de les illes ens movem moltes vegades més per treball o per estudi que per plaer".

En la sessió plenària d'aquest dimecres al Congrés dels Diputats, Ábalos ha valorat que s'hagin registrat augments en els preus dels vols que connecten amb Canàries després de la implementació del descompte del 75% a residents, en concret un 20% de mitjana, la qual cosa ha catalogat com "un efecte conseqüència de la bonificació, que estimula la demanda".

El titular de Foment en funcions ha ressaltat que s'ha encarregat un estudi a la Universitat Pompeu Fabra per determinar quins són els efectes d'aquestes subvencions i que s'estan creuant dades de l'Agència Tributària per determinar quina és la correlació entre el nombre de viatges i el nivell de renda dels ciutadans amb l'objectiu de determinar "els qui es beneficien d'aquestes bonificacions i quantes vegades", perquè no siguin "massa els mateixos".