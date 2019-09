Errejón concorrerà a Balears, entre altres 17 zones d'Espanya, segons el preacord signat amb Equo

MADRID/PALMA DE MALLORCA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Més País concorrerà en almenys 17 zones d'Espanya, entre elles Balears, en les eleccions generals del 10 de novembre, segons el preacord que ha signat la plataforma d'Íñigo Errejón amb Equo. A més, acorden que la fórmula jurídica amb la qual es presentaran serà la de coalició.

Segons el document, al que ha tingut accés Europa Press, Equo i Més País es presentaran en les circumscripcions on es triïn set o més diputats atès que "d'aquesta forma es respecta la proporcionalitat del vot i s'evita restar al bloc progressista".

D'aquesta manera, a Andalusia presentaran llistes a Màlaga, Cadis, Granada i Sevilla; a Galícia concorreran a Pontevedra i la Corunya; i a això se sumarà a més de Barcelona i Madrid, les circumscripcions d'Alacant, Astúries, Balears, Biscaia, Múrcia, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, València i Zaragoza. A aquestes províncies podrien sumar-se altres noves, en aquest cas, des d'Equo volen que els seus candidats apareguin també en llistes.

UN CANDIDAT EN LLOC DE SORTIDA A MADRID

A més, Equo exigeix en aquest acord que hi hagi un candidat seu en un lloc de sortida per a la candidatura de Madrid per al Congrés dels Diputats, "en els llocs 2 o 3", i almenys altres dues persones més en llocs inferiors. A les províncies de Sevilla, Màlaga, Astúries i Múrcia, Equo ha acordat ocupar el lloc número tres de la llista.

A això, sumen que el logo i el nom de la formació verda ha d'estar visible tant en la cartelleria com en la papereta electoral, a excepció de Biscaia i Barcelona.

Aquest document només tindrà validesa en cas que les bases del partit ecologista aprovin en la consulta telemàtica que se celebra fins a aquest divendres si finalment concorren a les generals de novembre amb la nova plataforma d'Errejón.

Este documento sólo tendrá validez en caso de que las bases del partido ecologista aprueben en la consulta telemática que se celebra hasta este viernes si finalmente concurren a las generales de noviembre con la nueva plataforma de Errejón.