9 de juliol de 2019

Esquerra Unida lamenta l'augment de robatoris a Calvià i demana a l'Ajuntament més vigilància

PALMA DE MALLORCA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) - +

Esquerra Unida de Calvià ha lamentat aquest dimarts l'augment de robatoris en determinades zones del municipi, com la Costa de la Calma i el carrer Sa Madona, per la qual cosa ha demanat a l'Ajuntament una major presència policial per incrementar la vigilància a la zona.

Així ha informat el partit en una nota en la qual han alertat de l'increment de robatoris a domicilis en zones com a Costa de la Calma i del carrer Sa Madona.

A més, han el coordinador de l'assemblea local de Calvià d'Esquerra Unida, Alfondo Rodríguez, ha lamentat la "mínima o nul·la" presència policial a la zona, per la qual cosa ha mostrat la seva "preocupació" per la degradació de la zona soferta en els últims meso, que ha atribuït a problemes d'inseguretat i de neteja.

Finalment, el partit també ha censurat la proliferació d'excursions diàries de 'quads' i altres vehicles a motor en alguns carrers de Calvià.