19 de setembre de 2019

Estaràs demana a Europa que estigui "a l'altura de la valentia de les dones iranianes"

PALMA DE MALLORCA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

L'eurodiputada mallorquina Rosa Estaràs ha demanat aquest dijous al Parlament Europeu que estigui "a l'altura de la valentia de les dones iranianes".

En concret, Estaràs ha instat a defensar, protegir i treballar per donar una resposta "gens silenciosa" a la conculcació dels drets humans a Iran i durant el ple ha reclamat no deixar que la mort de 'la noia de blau', Sahar Khodayari, qui es va immolar després de conèixer la seva condemna per haver assistit a un partit futbol, "sigui en va".

L'eurodiputada ha lamentat que a Iran les dones no puguin entrar a un estadi de futbol, així com que des de l'inici de la revolució 120.000 persones hagin estat executades. En aquest sentit, ha reiterat que l'únic delicte comès per 'la noia de blau' va ser el fet de ser dona "i va ser ser-ho a un país on els homes determinen la vida de les dones i les priven dels seus drets humans".

Estaràs ha condemnat la privació dels drets humans a Iran no solament a dones sinó també a minories, persones amb discapacitat o persones amb doble nacionalitat o activistes. "Tots subjectes a tortura, arrests, assetjament o judicis injusts als quals són sotmesos per part dels seus dirigents, per realitzar el seu treball i defensar els drets humans", ha censurat.

Per tot això, ha considerat que no es poden "deixar soles" aquestes dones que són, ha opinat, "la veritable revolució islàmica". Segons Estaràs, "Europa ha de fer honor al guardó per la pau que posseeix i estar al seu costat. Hem d'estar a l'altura de la valentia amb la qual viuen cada dia", ha conclòs.