23 de setembre de 2019

Estaràs demana mesures a la UE per "evitar la indefensió dels passatgers" davant fallides com la de Thomas Cook

PALMA DE MALLORCA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

L'europdiputada del PP, Rosa Estaràs, ha dirigit aquest dilluns una pregunta escrita prioritària a la Comissió Europea en la qual demana que la Unió Europea (UE) prengui mesures per evitar "la indefensió dels passatgers" davant fallides com la de Thomas Cook.

En aquest sentit, ha instat al fet que es desenvolupin normes per protegir als consumidors de les possibles conseqüències de situacions com la d'aquesta companyia, "que ha cessat la seva activitat sense previ avís deixant 600.000 persones en els seus llocs de vacances i sense oferir-los garanties per al seu retorn".

Més concretament, segons ha explicat el PP en una nota de premsa, Estaràs ha proposat que l'Executiu comunitari desenvolupi propostes per obligar a tots els agents turístics, i no solament a les agències de viatges, a comptar amb assegurances o fons destinats a donar suport als afectats.

"El cas de Thomas Cook ha posat en evidència l'existència de buits legals en la protecció dels consumidors, uns buits que les institucions europees haurien d'ajudar a completar", ha argumentat l'eurodiputada.

A més, i tenint en compte que el cas de Thomas Cook afecta en la seva majoria a ciutadans europeus, l'eurodiputada balear ha preguntat a la Comissió Europea "quinaes accions de coordinació ha pres o pensa prendre en breu per ajudar els ciutadans afectats a tornar als seus llocs de residència".