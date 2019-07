22 de juliol de 2019

Un estudi de la UIB avalua l'impacte de la vespa asiàtica sobre les abelles productores de mel a Mallorca

PALMA DE MALLORCA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un equip d'investigadors del Laboratori de Zoologia i del Grup Multidisciplinari d'Oncologia Translacional de la Universitat de les Illes Balears (UIB) ha realitzat un estudi en el qual proposa una metodologia innovadora per avaluar l'impacte de la presència de la Vespa velutina nigrithorax (vespa asiàtica) sobre les abelles productores de mel a través d'una metodologia innovadora basada en la biologia molecular.

Així ha informat la UIB en una nota en la qual han detallat que l'equip investigador, l'estudi del qual s'ha publicat en la revista Science of the Total Environment, ha analitzat els efectes que causa la presència de la vespa asiàtica sobre l'estrès oxidatiu de les abelles.

Avui dia les abelles estan amenaçades per diferents motius, com les malalties causades per paràsits, l'ús de pesticides o l'accés limitat a recursos alimentaris. No obstant això, en els últims anys l'expansió progressiva de la vespa asiàtica s'ha convertit en una amenaça per a les abelles, en alimentar-se d'elles i comportar, per tant, pèrdues importants en les poblacions d'aquest tipus de pol·linitzadors.

ESTRÈS OXIDATIU

L'equip de la UIB, la investigació de la qual compta amb el suport del Govern i de la Unió Europea a través de fons Feder, ha estudiat 16 apiaris d'abelles productores de mel situats a la Serra de Tramuntana (Mallorca). Vuit d'ells estaven situats en zones en les quals hi havia nius de vespa asiàtica, mentre que els vuit restants es localitzaven en àrees en les quals no s'havia detectat la presència d'aquesta espècie invasora.

La metodologia utilitzada s'ha basat en l'anàlisi d'indicadors moleculars per avaluar l'estatus sanitari de les colònies d'abelles. Així, després de prendre mostres de l'ARN missatger d'exemplars d'abelles dels diferents apiaris, els resultats de l'estudi mostren que la presència de la vespa asiàtica afecta negativament la salut de les abelles.

En concret, s'han detectat una expressió i activitat més gran d'enzims antioxidant i gens mitocondrials, a més de major dany oxidatiu sobre els lípids en individus de colònies exposades a l'espècie predadora.

A més, l'equip ha observat un increment de la peroxidació lipídica de les abelles exposades a la vespa asiàtica, la qual cosa podria indicar que les abelles no tenen la capacitat de pal·liar l'estrès oxidatiu generat per l'espècie invasora.

TRENTA NIUS ENTRE 2015 I 2017

La UIB ha recordat que la vespa asiàtica es va detectar per primera vegada a Mallorca l'any 2015, quan un apicultor va informar de la presència d'una vespa desconeguda en el seu apiari de Sóller. Entre 2015 i 2017, es van retirar trenta nius de vespa asiàtica a Balears, mentre que el 2018 només es va trobar i va retirar un. De moment, en 2019 encara no s'ha detectat cap.

El Govern i la Universitat mantenen la campanya de vigilància sobre aquesta espècie invasora i fan una crida a la ciutadania per informar sobre qualsevol detecció de l'espècie a través del Servei de Protecció d'Espècies i de l'aplicació mòbil 'Vespapp'.