15 de juliol de 2019

Estudiants de Mallorca presenten un video parodia sobre l'immobilisme front el canvi climàtic

Imatge del Vídeo 'Ja si això demà', realitzat per un grup d'alumnes de secundària i Amics de la Terra.

PALMA DE MALLORCA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un grup d'alumnes de secundària del CEP Camp Redó i de l'IES Llucmajor han presentat aquest dilluns, al costat de l'associació Amics de la Terra Mallorca, el video 'Ja si això demà', on parodien l'immobilisme enfront del canvi climàtic des d'un punt de vista irònic.

Segons ha informat Amics de la Terra en un comunicat, el video es presenta com una campanya de conscienciació per a l'estiu i compta amb una primera part que pretén provocar a l'espectador, i una segona on es torna a la realitat i s'anima a la mobilització d'estudiants i ciutadania en la lluita contra el canvi climàtic.

A més, aquesta iniciativa, que té com actors als propis estudiants de secundària, inclou també un agraïment a l'activista sueca Greta Thunberg, per "inspirar" a la mobilització de "tantes" persones a nivell mundial, per lluitar en favor de la "justícia climàtica".

La creació d'aquesta campanya s'emmarca al programa 'Dependència del petroli i els seus impactes' que Amics de la Terra de Mallorca desenvolupa en aquests dos centres i que explica, a més, amb la col·laboració de Direcció general de Cooperació del Govern.