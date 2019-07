8 de juliol de 2019

EUIB diu que la seva relació amb Podem està "en un moment crític" encara que faran "tot el possible per evitar la ruptur

PALMA DE MALLORCA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Esquerra Unida a Balears (EUIB) ha enviat una carta a la seva militància per explicar-li que estan intentant "reconduir la seva relació amb Podem", amb la qual va concórrer a les eleccions autonòmiques sota la coalició Unides Podem, a causa que consideren que es troba "en un moment crític". Malgrat això, asseguren que faran "tot el possible per evitar la ruptura".

En una carta a la militància a la qual ha tingut accés Europa Press, la formació els ha citat una reunió que permeti reconduir l'actual situació, per evitar, "fallar a la militància de Podem i d'EUIB en el seu conjunt".

Unides Podem va concórrer a les passades eleccions del 26 de maig i van obtenir sis diputats en el Parlament autonòmic, un d'ells d'EU per Menorca, Pablo Jimenez pel que consideren que haurien de tenir més representativitat que la que han obtingut doncs, per exemple, no han accedit a cap càrrec en el Govern.

Segons indiquen, EUIB segueix apostant per mantenir "un espai unitari de l'esquerra" que els permeti fer polítiques per "canviar la vida de la gent i per lluitar contra les injustícies".

Així, aposten per romandre dins Unides Podem, però "amb influència política, visibilitat, estant present en la presa de decisions i participant de les mateixes".

En la missiva, lamenten l'"actual situació" però asseguren que faran tot el possible per "evitar la ruptura d'Unides Podem" i indiquen que en cas que s'hagi de "prendre alguna decisió, la militància d'EUIB serà l'actor que la decideixi".