5 de juliol de 2019

Europa Press demana empar al Constitucional perquè se li permeti impugnar el rastreig de trucades de la seva periodista

PALMA DE MALLORCA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La representació legal d'Europa Press ha presentat un recurs d'empar al Tribunal Constitucional amb el qual sol·licita que se li permet impugnar l'ordre amb la qual el jutge del 'cas Cursach', Miguel Florit, va ordenar rastrejar les trucades de la periodista Blanca Pou.

El recurs es dirigeix contra un acte dictat per Florit el 28 de novembre, en el marc d'una peça per revelació de secrets que pretenia investigar l'origen de les informacions sobre la macrocausa de corrupció policial publicades per l'agència de notícies. L'instructor va obtenir un llistat de trucades i geoposicionaments del mòbil de la redactora, que cobria el 'cas Cursach'.

Ni el mateix Florit ni l'Audiència Provincial van admetre a tràmit el recurs contra l'acte perquè la periodista no està investigada en la peça i per tant, no és part formal en el procediment.

En el recurs, la representació de l'agència de notícies planteja que s'ha vulnerat l'article 24.1 de la Constitució, sobre el dret a tutela judicial efectiva. D'aquesta manera, en la demanda d'empar no es demana al Constitucional que es pronunciï sobre la possible vulneració del secret professional periodístic, sinó que s'admeti el recurs contra l'acte de novembre ordenant el rastreig de trucades, independentment que després sigui estimat o no. Així, si aquesta demanda d'empar prospera, el recurs tornaria al Jutjat d'Instrucció número 12 de Palma, que hauria d'estudiar-l'ho.

INTERÈS LEGÍTIM

En el recurs, presentat pel despatx Solventium Advocats, la representació d'Europa Press argumenta que el determinant "no és si una persona és part formal en un procés, sinó si ostenta un dret o interès legítim".

A més, destaca que la periodista i l'agència de notícies van intentar personar-se però el magistrat autor de la resolució que es pretenia impugnar "es va negar a reconèixer-los tal condició".

Per als periodistes, la interpretació de Florit i de l'Audiència -no permetre impugnar la mesura per no ser part- implicaria atorgar "al jutge instructor en un procés penal un poder quasi total", ja que no es podria combatre qualsevol resolució que afectés a un tercer "per absurda, il·legal o absurda que anés" si no és part.

El recurs d'empar també se cita jurisprudència del Tribunal Europeu dels Drets Humans; en concret, una sentència de 2015 que va donar la raó a un advocat romanès, les converses del qual amb el seu client s'havien interceptat per ordre judicial, i al que no se li permetia recórrer la mesura per no ser part en el procediment.

En altres actuacions anteriors al de novembre, el jutge també va ordenar rastrejar les trucades del telèfon fix de les seus d'Europa Press i EFE a Balears, i les trucades i posicionaments dels mòbils del periodista de 'Diari de Mallorca', Kiko Mestre, i d'una altra redactora d'EFE. A més, al desembre va ordenar confiscar-se dels mòbils i ordinadors de Mestre i Pou. Els periodistes consideren que aquestes mesures vulneren el dret constitucional al secret professional, i van presentar una querella per prevaricació contra Florit, en la qual ja s'ha dictat l'acte de procediment abreujat -pas previ a l'obertura del judici oral-.