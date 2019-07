10 de juliol de 2019

Extingit l'incendi forestal de Cala en Basset, que ha cremat gairebé 3 hectàrees de pinar

PALMA DE MALLORCA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

L'incendi forestal de Cala en Basset (Andratx) ha estat extingit aquest dimarts sobre les 15.00 hores, afectant a un total de 2,89 hectàrees de pinar, segons ha confirmat l'Institut Balear de la Naturalesa (Ibanat) a través del seu compte de Twitter.

El foc es va declarar aquest dimarts sobre les 16.52 hores de la tarda, encara que es va donar per controlat a les 19.40 hores. No obstant això, fins a aquest dimecres no s'ha pogut extingir.

En la seva extinció han participat prop d'11 agents de bombers de Mallorca dels parcs de Calvià i Llucmajor així com efectius de la conselleria de Medi ambient i Territori.

CONTROLAT EL FOC EN SA MUNTANYA MALA

D'altra banda, l'Ibanat també ha informat que l'incendi forestal declarat aquest dimecres en Sa Muntanya Mala, a la zona de la Vall del nord de Ciutadella, ha estat controlat sobre les 16.08 hores d'aquest dimecres.

En aquest cas, les flames han afectat unes 0,5 hectàrees de matojos i de pinar. L'incendi ha estat declarat sobre les 12.00 hores d'aquest dimecres i en la seva extinció es troben actuant efectius de Medi Ambient i Territori, tècnics de l'Ibanat i bombers del Consell de Menorca.

L'incendi és de nivell 0, la qual cosa significa que pot ser controlats amb els mitjans d'extinció prevists en els respectius plans i que, encara en la seva evolució més desfavorable, no suposa perill per a persones no relacionades amb les tasques d'extinció, ni per a béns diferents als de naturalesa forestal.