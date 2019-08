12 de agost de 2019

Facua denuncia Trivago davant Consum per "posicionar millor als hotels que més li paguen"

PALMA DE MALLORCA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

L'associació de consumidors Facua ha denunciat davant la Direcció general de Consum de Balears al comparador d'hotels 'Trivago' per "publicitat enganyosa" en justificar que "posiciona millor als establiments que més li paguen".

Segons han criticat en una nota de premsa, "l'empresa assegura que compara els preus de nombroses webs, però en realitat els preus que mostra poden no coincidir amb els quals apareixen a les pàgines dels establiments hotelers".

En aquest sentit, Facua ha considerat que, en moltes ocasions, l'empresa "pot provocar que els usuaris contractin ofertes hoteleres més cares que les que apareixen a les seves pròpies webs, en fer-los creure que allà trobarien els mateixos preus".

A més, en ordenar per defecte els resultats de les seves cerques amb el criteri 'Recomanats', "indueix al fet que es contractin més els hotels que apareixen en les primeres posicions, els quals no són necessàriament els millors i més econòmics, ja que el posicionament en els resultats de les cerques depèn de les quantitats que paguin les empreses al comparador".

Així mateix, han matisat que en les pròpies condicions generals de Trivago apareix el text: "No garantim que el contingut del proveïdor, en particular els preus reflectits, s'actualitzi en temps real" i "el preu que mostri un proveïdor hoteler podria no correspondre's amb el mostrat en la nostra plataforma".

A l'apartat de 'Preguntes Freqüents', a més, expliquen que l'algoritme que s'utilitza per realitzar l'ordre "analitza els filtres de cerca, com la ubicació i les dates d'estada, a més del preu i l'atractiu general de l'oferta"."També tenim en compte la compensació que les webs de reserva ens paguen quan un usuari fa clic en una oferta", detallen.