23 de setembre de 2019

La fallida de Thomas Cook suposarà un "perjudici important" per a hotels pitiusos per les factures impagades

EIVISSA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federació Hotelera d'Eivissa i Formentera (Fehif) ha assegurat aquest dilluns que la fallida de l'agència Thomas Cook provocarà "un perjudici important" en hotels de les Pitiüses, ja que estava previst que aquesta temporada uns 70.000 turistes viatgessin a Eivissa i Formentera amb la companyia.

Al mateix temps, han dubtat que en les Pitiüses es produeixin situacions "particularment" complicades en relació a la tornada de clients de l'empresa que puguin romandre a les Illes.

En declaracions a Europa Press, des de la Federació han assenyalat que la fallida "una sorpresa no pot ser perquè feia temps que donaven senyals de dificultats".

En el cas de les Pitiüses, han recordat, la fallida de l'agència suposarà l'impagament de moltes factures a establiments hotelers, principalment d'Eivissa, ja que a Formentera "Thomas Cook no havia de treballar tant, encara que alguna cosa farà".

La Fehif ha destacat que els hotels patiran una "pèrdua important" per les factures impagades i ha afirmat que no creuen que hi hagi "massa intervencions" des de la Federació perquè la solució ha d'anar a càrrec de cadascuna de les parts implicades.

"Els clients en les destinacions tindran sobresalts, però són circumstàncies dels viatges i cadascú ha de solucionar-ho", han afegit.

EN FALLIDA AQUEST DILLUNS

L'agència de viatges Thomas Cook, la més antiga del món, s'ha declarat aquest dilluns en fallida, deixant a centenars de milers de turistes a tot el món sense les seves reserves.

L'Autoritat d'Aviació Civil (CAA) del Regne Unit ha assenyalat que Thomas Cook havia deixat d'operar i que el Govern i la CAA treballaran junts per enviar a les seves llars als més de 150.000 clients britànics en les dues setmanes vinents.

La fallida de Thomas Cook marca el final d'una de les empreses més antigues del Regne Unit que va començar en 1841 portant a terme excursions amb tren locals abans de sobreviure dues guerres mundials per ser pionera del turisme.