14 de juliol de 2019

Federacions de veïns exigeixen a Cort adoptar mesures "immediates" per evitar els abocaments d'aigües residuals a Palma

PALMA DE MALLORCA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federació de Veïns Ciutat de Palma ha demanat aquest diumenge a l'alcalde de Palma, José Hila, la implantació de mesures "immediates" per evitar els abocaments d'aigües residuals a les platges de la ciutat.

Així ha informat l'entitat en una nota en la qual els recents tancaments de les platges de Ciutat Jardí i de Can Pere Antoni a causa de l'abocament d'aigües mixtes --pluvials i residuals-- provocat per la pluja. L'entitat ha instat a Hila a "deixar de fer el ridícul" pel que consideren una "mala gestió" de les aigües i un "fracàs" de la política ambiental del Consistori.

"Estem més que farts que cada vegada que cauen dues gotes hagin de tancar aquestes emblemàtiques platges que no només afecten als veïns que vivim en el Molinar, Coll d'en Rabassa o Portixol, sinó a tots els palmesans", ha declarat el president de la Federació de Veïnats de sa Ciutat de Palma, Miquel Obrador.

BANDERA VERMELLA TAMBÉ A ZONES DE BANY DEL MOLINAR

Els veïns han avalat la postura mantinguda per 'touroperadors' i companyies turístiques, que han reclamat a Cort disposar dels "mitjans necessaris" per evitar els abocaments, a més d'assenyalar que el problema no és "culpa" d'un sol partit. "Tots els partits que han dirigit l'Ajuntament són culpables en major o menor mesura, els palmesans i els turistes tenen por a banyar-se cada vegada que plou per si les aigües estan contaminades", ha insistit Obrador.

En aquest sentit, reclamen que quan es produeixin tancaments de platges per abocaments la bandera vermella es disposi tant a la platja com a les zones de bany que donen al passeig del Molinar ja que "molts ciutadans es banyen" en aquesta zona.

Finalment, Obrador ha instat veïns i entitats de Palma a "pressionar" als organismes públics per trobar solucions. "És necessari que l'Ajuntament es prengui molt seriosament aquest problema ja que en aquests moments tot el teixit social i productiu de Palma exigeix solucions, no només paraules", han resolt.