26 de juliol de 2019

Felanitx adopta mesures per frenar l'incivisme a les festes de Sant Agustí, les primeres sense 'botellot'

Imatge d'un got de plàstic amb beguda alcohòlica ISTOCK - ARCHIVO

PALMA DE MALLORCA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Felanitx ha adoptat mesures per frenar l'incivisme a les festes patronals de Sant Agustí, que se celebren a l'agost, i que enguany seran les primeres en les quals s'aplica la prohibició de consumir alcohol a la via pública.

Segons ha informat l'Ajuntament en una nota de premsa, les festes comptaran amb reforços policials i els accessos al poble es restringiran en el 'dia gran' de les festes per evitar la massificació.

L'abril passat, l'Ajuntament va modificar l'ordenança, que fins enguany no castigava el 'botellot' durant les festes patronals. L'objectiu és, segons ha indicat el consistori, "evitar els greus problemes que va sofrir la ciutat l'any passat".

La decisió, presa per l'actual equip de govern format per PSOE, Bloc i PI, cerca finalitzar amb el model de festa dels últims anys, on el botellot als diferents carrers del municipi s'ha convertit en pràcticament "incontrolable".

A més, des de l'Ajuntament han fet especial avís als locals recordant-los que està totalment prohibida la venda d'alcohol a menors, un dels col·lectius més problemàtics.

S'imposaran sancions a les persones que practiquin 'botellot', danyin mobiliari urbà, orinin al carrer o en general tinguin comportaments incívics. La sanció pot arribar als 3.000 euros. L'Ajuntament facilitarà als establiments cartells informatius, que hauran de col·locar-se en un lloc visible, on s'adverteix de les sancions per embrutar el poble o la prohibició de venda d'alcohol a menors.

Arran de les queixes dels veïns, l'Ajuntament distribuirà 54 banys portàtils per tot el municipi. Tindran un servei de neteja constant durant les hores més fortes de les festes, un servei al que s'han destinat 6.000 euros.

NO ES PERMETRAN CONCERTS Al CARRER

A més, enguany tampoc no es permetran concerts en la via pública. Els establiments podran muntar barres al carrer, però hauran de sol·licitar-ho prèviament abans del 2 d'agost. S'instal·laran davant la seva façana, amb una amplària màxima prefixada, i el local haurà de romandre obert de 10.00 a 23.00 hores.

Per reduir els residus, l'Ajuntament recomana l'ús de gots reutilitzables en els locals que demanin autorització per ocupar la via pública.

RESTRICCIONS D'ACCÉS AL POBLE

Igual que l'any passat, els accessos al poble estaran restringits a partir de les 14.00 hores del dia 28 d'agost. Passada aquesta hora només podran entrar en vehicle privat els residents. L'objectiu és combatre la massificació d'aquestes festes, que els veïns "tornin a sentir-les seves" i "acabar amb l'efecte crida", segons l'equip de govern.

S'habilitarà una zona exclusiva per a estacionament d'autobusos i descàrrega de persones. Per a això, s'ha informat a les empreses de transport i se'ls ha instat a complir "rigorosament" aquesta única parada, situada a l'aparcament del camp de futbol del municipi.

REFORÇ POLICIAL

Quant al dispositiu policial, l'Ajuntament ha sol·licitat tots els efectius possibles. Per al dia de Sant Agustí comptaran amb 50 agents de les Policies Locals de Felanitx, Inca, Santanyí i Campos, més una desena de guàrdies civils i deu persones de Protecció Civil.

El cost extra en seguretat ronda els 18.000 euros. L'any passat, les xifres van ser similars. D'altra banda, a causa del nivell quatre d'alerta antiterrorista, es col·locaran bolardo en l'entrada al municipi.

Des de l'Ajuntament han destacat també que Felanitx s'ha sumat a la campanya 'NO i punt. De festa, Mallorca lliure d'agressions sexistes' que impulsa el Consell de Mallorca a les festes patronals.