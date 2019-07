26 de juliol de 2019

Felipe VI assistirà el dissabte 3 d'agost a l'entrega de trofeus de la Copa del Rei Mapfre de Vela a Palma

PALMA DE MALLORCA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Rei d'Espanya, Felipe VI, assistirà el dissabte 3 d'agost a l'entrega de trofeus de la regata de vela Copa del Rei Mapfre, en la seva 38ª edició, en el recinte de Ses Voltes del Parc de la Mar de Palma.

La competició comença aquest dissabte 27 de juliol i comptarà amb més de 130 equips i 1.500 tripulants. A més, com a novetat, hi haurà una categoria purament femenina.

La 38ª edició de la Copa del Rei de Vela s'ha presentat aquest divendres en un acte amb el president del Real Club Nàutic de Palma, Javier Sanz i el director territorial de Mapfre a Balears, Óscar Parany; així com diverses autoritats, entre elles l'alcalde de Palma, José Hila.

AGENDA DEL REI

El Rei ha rebut aquest divendres en una audiència en el Palau de la Zarzuela al president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, després del fracàs de la investidura a la qual s'ha sotmès el candidat socialista.

D'aquest dissabte fins al dimecres, l'agenda del Rei prossegueix amb actes a Tunísia i a Madrid. Després, la seva majestat no té més actes públics fins a l'entrega dels premis de la Copa del Rei Mapfre.

DESPATX ENTRE EL REI I EL PRESIDENT EN MARIVENT

La Família Real acostuma a visitar Mallorca en la temporada d'estiu. Habitualment, el Rei ofereix una recepció a la societat balear en el Palau de l'Almudaina i a principis d'agost tradicionalment es reuneix amb el president del Govern a Marivent, si bé cal tenir en compte que enguany la data arriba després de la investidura fallida al Congrés dels Diputats, amb Sánchez en funcions.

El 2016, amb l'Executiu de Mariano Rajoy en funcions i en plena formació de govern després de les eleccions del 26 de juny, va ser el cap d'Estat qui es va traslladar breument a Madrid per al despatx en el palau de la Zarzuela.

La tradicional visita del Rei i de Sánchez a Palma sol ser una oportunitat pel Govern per reunir-se amb el líder de l'Executiu central i discutir qüestions relatives a Balears. Precisament, durant la roda de premsa posterior al Consell de Govern, la portaveu de l'Executiu balear, Pilar Costa, ha estat demanada per aquesta qüestió, i ha manifestat que no tenia de moment constància de la visita.

A més del Rei Felipe, aquest divendres els Reis emèrits, don Joan Carlos i donya Sofia, han visitat, en un acte privat, la Rafa Nadal Academy by Movistar, el centre esportiu del tennista balear situat en la seva localitat natal, Manacor (Mallorca). A més, donya Sofia es va sumar el dijous a la campanya estival del projecte Libera per combatre les escombraries en el Mediterrani.