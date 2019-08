9 de agost de 2019

Un ferri de Baleària xoca amb un veler fondejat al port de Son Blanc de Ciutadella

MENORCA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ferri ràpid Jaume III de Baleària va xocar aquest dijous a la nit amb un veler fondejat durant la seva maniobra d'entrada al port de Son Blanc de Ciutadella, tal com han confirmat la naviliera.

Els fets van succeir a les 22.33 hores quan el vaixell, que cobria el trajecte entre Alcúdia i Ciutadella, "va copejar lleument" un veler, segons ha indicat aquest divendres la companyia.

Segons han explicat, el veler va ser remolcat fins al escar per a la seva posada en sec i valoració de danys. Per la seva banda, el buc ràpid no va registrar cap dany i va poder seguir amb la seva programació.