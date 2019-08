6 de agost de 2019

Fina Santiago: "No entenem per què l'Estat s'ha de quedar el 50% de l'IVA"

PALMA DE MALLORCA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Assumptes Socials i Esports, Fina Santiago, ha declarat aquest dimarts que no entén "per què l'Estat s'ha de quedar amb el 50 per cent de l'IVA" i, en referència al sistema de finançament autonòmic, ha assegurat que Balears està "mal finançada".

En ser preguntada pels mitjans en una roda de premsa sobre si les retallades que ha exigit, recentment, el Govern estatal a l'Executiu balear afectarien a l'àrea d'Assumptes Socials, Santiago ha opinat que "la solució no passa per que les comunitats hagin de retallar" sinó que "passa per que l'Estat les financi millor", per poder "mantenir la qualitat de vida" dels ciutadans.

Santiago ha afirmat que confien que "no hi hagi problemes per mantenir el ritme de creació de serveis socials" en la Comunitat i ha recordat que el Govern ha assegurat que els temes de serveis socials sanitat i educació seran "prioritaris" aquesta legislatura.

Així mateix, ha assenyalat que, a nivell estatal, existeix "una necessitat d'un govern progressista "que tingui molt clar que les comunitats autònomes són les que gestionen l'estat de benestar en aquest país". A més, ha afegit que l'objectiu polític d'aquesta legislatura és "replantejar" el finançament de les autonomies, especialment en el cas de Balears.

Finalment, la consellera ha declarat que la prioritat de la seva àrea en aquesta legislatura serà la creació d'equipaments socials i el desenvolupament de la llei d'infància i adolescència, també, per poder desenvolupar equipaments en aquest àmbit.