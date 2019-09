13 de setembre de 2019

La Fiscalia manté la seva petició de sis anys de presó per als germans Ruiz-Mateos per una estafa a Mallorca

La defensa considera que l'acusació sofreix una "orfandat probatòria radical" El judici ha quedat vist per a sentència després que un dels germans demanés perdó per insultar el denunciant durant el judici

PALMA DE MALLORCA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministeri Fiscal ha mantingut la seva petició de sis anys de presó per als sis germans Ruiz-Mateos (Zoilo, José María, Alfonso, Pablo, Francisco Javier i Álvaro) en el judici per una presumpta estafa en la compra de l'hotel Eurocalas a Mallorca.

El fiscal Anticorrupció Juan Carrau, confirmant l'anunciat aquest dijous, ha retirat l'acusació contra un cosí dels Ruiz-Mateos, que també estava investigat en aquest judici, que avui ha celebrat la seva cinquena i última sessió en l'Audiència Provincial de Balears.

Cal recordar que l'octubre de 2018, el Tribunal Suprem ja va condemnar als sis germans a dos anys i mig de presó per una altra estafa agreujada, en relació a la compra de dos hotels, un a Mallorca i un altre en Sant Bartolomé de Tirajana (Gran Canària).

En la presentació del seu informe, Carrau s'ha remès en diverses ocasions a aquesta sentència i ha remarcat que en l'operació de compravenda de l'hotel es va ocultar "qui era el titular de la compra i que l'hotel Cervantes --que es va posar com a aval-- estava hipotecat". També ha dit que es va ocultar que Clesa --empresa làctica dels Ruiz-Mateos-- "estava sent executada".

Respecte que José María Ruiz-Mateos pare, ja mort, fora el responsable de totes les decisions que es prenien en les empreses de la família, extrem sostingut per la defensa, Carrau ha dit que ja el 2012 es va exposar que tenia "un estat de salut tan crític que no podia viatjar". "Aquesta era la persona que prenia totes les decisions?", ha plantejat.

D'aquesta manera, Carrau ha assegurat que "no existeix obediència deguda al pare". "Pensem que ells són responsables d'aquesta confusió, que el Tribunal Suprem ja ha valorat", ha assenyalat.

"Creiem que hi ha hagut engany en la identitat del comprador, en els avals personals i en la garantia real, que es va perllongar des del negoci jurídic inicial (la compravenda de l'hotel Eurocalas el 2005) i fins a la renegociació dels pagarés de 2011", ha conclòs.

"TOT SOBRE EL MEU PARE"

Per la seva banda, la representant de l'acusació particular, l'advocada Isabel Fluxà ha manifestat que els acusats han representat en el judici una versió d'una pel·lícula d'Almodóvar: "Tot sobre el meu pare" i ha criticat que la representació de la defensa hagi "intentat torpedejar l'esdevenir del procediment, interpretant la Llei d'enjudiciament criminal" de manera malintencionada.

A més, ha considerat que "el que menys pintava" era Ruiz-Mateos pare "i més en els últims temps". Així, ha assenyalat que els germans han estafat a hotelers petits. "No ho dic jo, ho diu el Suprem", ha afegit en referència a la condemna per l'estafa en la compra de l'altre hotel de Mallorca i el de Canàries.

La Fiscalia calcula que la quantitat defraudada arriba als 13,3 milions d'euros, més uns 600.000 euros d'actes d'Hisenda, i demana que s'indemnitzi als perjudicats.

A més de la pena de presó demana una multa de 54.750 euros a cadascun i també reclama una inhabilitació especial per a l'exercici d'activitats mercantils i l'administració i direcció de societats durant la condemna.

LA DEFENSA

José Manuel García-Gallardo, l'advocat defensor dels sis germans, ha dit que, durant el judici, la part acusadora ha perdut "tota" la seva "credibilitat" doncs el "presumptament estafat" --Francisco Miralles-- va negar conèixer el contingut del "protocol de compravenda" del seu hotel el 2005. "Té el protocol, no l'aporta i després nega el coneixement del seu contingut", ha retret.

En un sentit similar, García-Gallardo ha qüestionat que Miralles, abans d'efectuar l'operació, no comprovés que l'hotel que es posava com a aval al seu --el Cervantes-- estigués "lliure de càrregues", ja que aquesta, segons ha dit, és una "comprovació simplíssima en el registre de la propietat". Sobre això, també ha dit que el Cervantes no s'esmentava en el contracte de compravenda.

NEGA L'ENGANY I DEMANA L'ABSOLUCIÓ

D'altra banda, García-Gallardo, que demana l'absolució per als seus clients, ha dit que els fills de Ruiz-Mateos tenien "la convicció" de ser els hereus de totes les accions de Nueva Rumasa i que per això van avalar l'operació de compravenda de l'Eurocalas. "Engany, absolutament cap, el problema és que tot allò ha valgut molt menys que el que es pensava que valia", ha resumit.

A manera de conclusió, ha dit que no "concorre cap element objectiu" del tipus d'estafa i que "no hi ha prova de càrrec" per a cadascun dels seus clients de manera "independent". "Que no són un paquet", ha manifestat. A això, ha afegit que, segons el seu semblar, s'ha donat en el judici una "orfandat probatòria radical".

Abans que el president del tribunal, Diego Gómez Regno, donés el judici com vist i conclòs, ha pres la paraula un dels germans Ruiz-Mateos que ha demanat disculpes pel seu comportament en la sessió del dimecres quan declarava Miralles --el denunciant-- a qui va insultar. "Escoltar aquestes coses, com que va negociar amb algun de nosaltres, em van fer saltar i no em vaig controlar", ha admès.