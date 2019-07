24 de juliol de 2019

Formentera estudia "profundament" l'informe de la CNMC sobre la seva regulació d'habitatges turístics

FORMENTERA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, ha confirmat aquest dimecres que estan estudiant "profundament" l'informe de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) sobre la regulació dels habitatges d'ús turístic, encara que ha afegit que no podran acceptar recomanacions d'un informe que "vagin en contra de la normativa autonòmica".

Formentera, ha dit Ferrer, tindrà en compte aquells suggeriments que puguin millorar el document i agilitar els tràmits per poder realitzar la comercialització d'habitatges turístics, però "sempre tenint en compte la normativa autonòmica i els objectius fixats en el seu moment, aprovats a través del Consell d'Entitats i que eren aconseguir més habitatge per a tot l'any, una millor qualitat de vida per als residents i fomentar la distribució econòmica, a més de garantir la protecció del territori".

Segons ha declarat Ferrer a Europa Press, l'informe compta amb una part que inclou recomanacions sobre el que regula el reglament del Consell, "encara que cal recordar que la Comissió de la Competència es dedica a això: a aconseguir que es puguin seguir realitzant totes les activitats econòmiques sense tenir en compte altres espais, com el social o el mediambiental".

La presidenta ha assegurat que, dins d'aquests processos, es demanen nombrosos informes, entre ells a la Comissió de Medi ambient o sobre les repercussions que poden suscitar aquest tipus de regulacions. Després, ha afegit, entre l'aprovació inicial i la definitiva poden incorporar-se algunes dels suggeriments plantejats.

"L'informe parla de la falta de fonamentació en temes com el sostre de places o la zonificació, però no és aquest reglament el que defineix aquestes qüestions, sinó que prèviament van ser definides en el pla territorial. Si s'haguessin fet apreciacions, haguera estat en relació al document que s'aprovava", ha explicat.

"Moltes de les recomanacions estan així en el reglament perquè hi ha una llei, la de Turisme, que especifica que ha de ser així, com l'obligatorietat de tenir un segur. A més, la mateixa Llei de Turisme permet que s'estableixi un límit de 60 dies en el lloguer i prohibeix que es llogui per habitacions", ha reiterat.

L'INFORME DE LA CNMC

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència va considerar aquest dimarts que cal "fonamentar millor" el projecte de regulació del Consell.

Segons va assenyalar la Comissió en un informe, el projecte de regulació "planteja prohibicions i fortes restriccions" sobre l'activitat dels habitatges d'ús turístic.

Els principis de bona regulació exigeixen que quan les administracions públiques plantegin restriccions sobre l'activitat econòmica, aquestes es basin en estudis "rigorosos" que acreditin la necessitat de tals prohibicions i descartin l'existència de mesures menys restrictives per aconseguir les mateixes finalitats.

La CNMC va suggerir al Consell no prohibir el lloguer per habitacions, així com replantejar la divisió per zones i els contingents per als habitatges d'ús turístic, mesures "altament restrictives", per la qual cosa han de justificar-se adequadament.

Segons la Comissió, malgrat que es persegueix assegurar la sostenibilitat mediambiental, econòmica, social i turística de l'Illa, la prohibició de situar-se en determinades zones només s'aplica als habitatges turístics i no a altres establiments turístics tradicionals i així, es recomana justificar aquesta diferència de tracte.

També va recomanar eliminar la prohibició de llogar més de 60 dies en considerar que aquesta prohibició "no té justificació aparent".