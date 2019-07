12 de juliol de 2019

Francesc Antich, nou comissionat autonòmic de Balears a Madrid

PALMA DE MALLORCA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha nomenat aquest divendres a l'ex president del Govern, Francesc Antich, comissionat autonòmic de Balears a Madrid durant els quatre anys de legislatura mitjançant un decret que regula la figura i l'abast d'aquest càrrec.

Segons ha explicat la portaveu de l'Executiu autonòmic, Pilar Costa, aquest òrgan representarà institucionalment al Govern a Madrid i servirà com a "suport i col·laboració" en el desenvolupament del procés normatiu en relació a les iniciatives del Govern que afectin a les competències o interessos de les Illes.

Així mateix, el comissionat també s'encarregarà de vetllar pel compliment de l'Estatut d'Autonomia i de recollir la informació que sol·liciti la presidenta del Govern, Francina Armengol, i els consellers respecte a les actuacions de l'Estat que suposin interessos econòmics, socials, sectorials i professionals de Balears.

L'EXPERIÈNCIA D'ANTICH, "OPORTUNA" PER AL CÀRREC

Costa ha explicat que la figura "no es crea de nou", ja que el plantejament ja existia, si bé en l'última legislatura no va arribar a cobrir-se perquè "no hi havia perfils disposats a traslladar-se a Madrid i la vacant no va arribar a bon port".

No obstant això, per a aquests nous quatre anys "s'ha vist una bona oportunitat" per "rellançar la idea de defensar els interessos de les Illes, governi qui governi".

La consellera de presidenia ha realçat la "llarga i àmplia experiència" d'Antich, per la qual cosa des del Govern han considerat "oportú" aprofitar-la "en favor de les polítiques de les Illes i de les relacions amb les entitats estatals".

Cal recordar que Francesc Antich va ser president del Govern en dues legislatures i, així mateix, parlamentari al Congrés dels Diputats i senador de les Corts Generals.

Preguntat pel cost d'aquest càrrec, Costa ha informat que el seu sou serà de 58.000 euros anuals, igual que les secretaries autonòmiques, i que s'ocuparà un pis --propietat del Govern-- a Madrid que, fins al moment, estava tancat.

Amb tot, ha conclòs que la figura del comissionat està prevista en la Llei 1/2019 i el nomenament s'ha fet efectiu per "donar resposta a la necessitat de mantenir una activitat constant de seguiment i avaluació de les relacions del Govern amb les institucions d'àmbit estatal".