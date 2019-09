25 de setembre de 2019

La Fundació Guillem Cifre de Colonya celebra el seu acte anual amb les entitats beneficiàries de l'Obra Social

PALMA DE MALLORCA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Guillem Cifre de Colonya ha celebrat a la Sala d'Actes del Club Pollença el seu acte anual amb les entitats beneficiàries de la seva Obra Social, segons han informat en una nota de premsa.

Durant l'acte es van reunir representants de Colonya amb els de les associacions que reben ajudes per a poder a dur a terme les seves activitats a les àrees en les quals incideix la Fundació, la social-assistencial, protecció del medi ambient, cultural i promoció de l'esport base i escolar.

Més concretament, un total de 280 entitats culturals, socials i esportives amb 293 activitats realitzades en aquestes àrees van rebre durant el 2018 ajudes de la Fundació, situant l'import destinat el 2018 en 504.000 euros.

D'ells, un total de 344.000 es van destinar a l'àrea social-assistencial i de protecció mediambiental, 123.000 a l'àrea cultural i 37.000 a l'àrea esportiva.

En aquesta trobada, a més de la intervenció del president de Colonya i de donar-se informació de l'activitat de la Fundació, l'any passat es va iniciar el cicle titulat 'Treballem pel bé comú', en el qual un representant d'una d'aquestes entitats explica la tasca que desenvolupen.

Aquest any, la xerrada ha anat a càrrec de la directora de la Fundació Biblioteca d'Alcúdia Can Torró, Francisca Nicolau, que ha fet un esment a l'activitat 'Trobades escriptor-escola', en la qual s'apropa l'escriptor i l'obra guanyadora del Premi de Narrativa Infantil i Juvenil Guillem Cifre de Colonya als nens de les escoles d'Alcúdia.

Cal recordar que Colonya, per la seva naturalesa fundacional com a caixa d'estalvis, ha de destinar els seus beneficis a Obra Social per a la millora integral del seu entorn.