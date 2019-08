20 de agost de 2019

García Egea, després de l'última oferta de Podem: Pedro Sánchez farà "el que faci mancada" per seguir en Moncloa

EIVISSA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretari general del PP, Teodoro García Egea, s'ha mostrat segur que Pedro Sánchez farà "el que faci falta" per mantenir-se en la presidència del Govern estatal "costi el que costi", després d'haver rebut una nova proposta de Podemos per acordar un Executiu de coalició que desbloquegi la investidura del socialista.

En roda de premsa a Eivissa, on ha assistit a la Junta Directiva del partit a l'illa, el dirigent 'popular' ha dit que els socialistes "s'han desnaturalitzat" per aconseguir governar a Navarra o Balears i que "es deixen pel camí els principis i valors d'un partit constitucional" per signar acords. "Estic convençut que farà el que faci falta per mantenir el Govern costi el que costi", ha afegit.

García Egea ha assegurat a més que Pedro Sánchez necessita el pacte perquè es troba en una "situació incòmoda" aquest estiu, després de no haver aconseguit ja un acord de govern i haver demostrat "la seva incapacitat per gestionar una crisi" com la del vaixell Open Arms. "Espanya està sense govern. Ni tan sols en funcions: sense govern", ha dit.

El secretari general del PP ha fet aquestes declaracions quan li han demanat pel document que ha fet públic Podemos aquest dimarts, en el qual presenta una nova proposta al PSOE per aconseguir desembussar les negociacions cap a una investidura que eviti la repetició de les eleccions.

L'IMPORTANT ÉS "EL QUE NO POSA"

El document de Podemos, de més de cent pàgines, conté propostes programàtiques i de competències i fins a quatre opcions diferents per a la inclusió dels d'Iglesias en l'Executiu socialista, amb la seva presència a diferents ministeris.

Per a García Egea, aquest text no és més que una declaració d'intencions del partit morat i el "preocupant" no és el seu contingut concret, "sinó el que no posa". García Egea ha demanat al PSOE si pactarà una pujada d'impostos amb Podemos, si reprendrà la idea d'un impost al dièsel o aplicarà aquest cobrament de peatges en autovies que ha plantejat aquest estiu el ministre de Foment, José Luis Ábalos.

"Això volen saber els espanyols, quin serà el Pressupost de l'Estat d'un hipotètic govern del PSOE amb Podemos", ha demanat el dirigent 'popular'.