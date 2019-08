30 de juliol de 2019

El GOB demana al Consell que assumeixi "responsabilitat" per a la conservació de la tórtora, després d'un avís d'Europa

PALMA DE MALLORCA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El GOB ha reiterat aquest dimarts la seva petició a l'Adreça Insular de Caça perquè assumeixi "responsabilitat" per a la conservació de la tórtora europea, després d'un avís de la Comissió Europea que, segons han ressaltat els ecologistes, és un pas previ a un dictamen motivat abans d'una denúncia davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

En un comunicat, el GOB insta el Consell a modificar l'ordre de vedes per establir una moratòria en la caça d'aquesta espècie. A més, ha recordat que a Espanya la tórtora no es pot caçar en quatre comunitats autònomes: Astúries, Cantàbria, Canàries i Comunitat Valenciana.

L'avís de la Comissió Europea es va publicar el 25 de juliol en el paquet mensual de decisions sobre procediments d'infracció. Espanya -al costat de França, a qui també es dirigeix l'expedient- disposa d'un termini de dos mesos per respondre els arguments de la Comissió, o en cas contrari, aquesta pot decidir enviar el dictamen motivat.

"Conformement a la Directiva, els Estats membres han de vetllar per que la tórtora europea tingui una superfície suficient d'hàbitats, per que aquests hàbitats estiguin protegits amb garanties jurídiques adequades i es gestionin d'acord amb els imperatius ecològics de l'espècie, i per que la caça només tingui lloc quan resulti sostenible", recorda la Comissió en la seva carta d'emplaçament.

Espanya alberga més de la meitat de la població reproductora de tórtola europea de la UE, i França un altre 10 per cent. No obstant això, des de 1996 la població ha disminuït significativament i la Comissió assenyala que cap d'aquests Estats "han adoptat les mesures necessàries per millorar la seva protecció".

Com ha recordat el GOB, la Comissió Europea va aprovar el 2018 un Pla d'Acció a deu anys per a la conservació de la tórtora. Entre els seus objectius figuren la millora dels hàbitats de reproducció, l'eradicació de la caça il·legal, la gestió sostenible de la caça i la millora dels hàbitats en zones de descans i hibernació.