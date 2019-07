8 de juliol de 2019

El GOB demana al Consell de Mallorca que estableixi una moratòria sobre la caça de la tórtora

PALMA DE MALLORCA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El GOB ha demanat aquest dilluns públicament al nou conseller insular de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Joventut, Jaume Alzamora, que es modifiqui l'ordre de vedes per establir una moratòria en la caça de la tórtora.

Segons ha informat l'entitat en un comunicat, davant la situació d'amenaça per a l'espècie, consideren "absolutament irresponsable la falta d'actuació de les diferents administracions estatals i regionals, entre elles, el Consell de Mallorca".

El GOB apunta al fet que la institució "està adoptant una posició de no actuació a l'espera que la moratòria de la caça sigui efectivament imposada per les autoritats europees, i descarregar-se així de responsabilitat en la limitació davant el sector cinegètic".

La tórtora europea (Streptopelia turtur) és una de les espècies d'aus que està sofrint un minvament poblacional "més pronunciada", segons el GOB.

Així, el Programa Europeu de Seguiment d'Aus Comunes, coordinat per l'European Bird Census Council, ha registrat una pèrdua de 78 per cent dels seus efectius europeus entre 1980 fins el 2013, i al 29 per cent entre 2004 a 2013.

A Espanya, el programa SACRE de SEU-Birdlife, ha detectat un minvament del 30 per cent des de 1998.

Les causes del declivi semblen complexes, i podrien tenir a veure amb sinergies negatives creades per diferents factors que poden actuar a les zones de cria i d'hivernada, com la pèrdua dels hàbitats de cria, l'ús d'herbicides o la caça.

La tórtora europea es pot caçar a Mallorca a partir del 15 d'agost, amb un contingent màxim de tres exemplars per caçador i dia i és una espècie que solament es troba a l'estiu.

PLA D'ACCIÓ DE LA COMISSIÓ EUROPEA

Davant aquesta situació, la Comissió Europea va aprovar l'any passat el Pla d'acció per a la conservació de la tórtora, des de 2018 fins al 2028.

En el pla s'estableixen set objectius, entre els quals destaquen per ordre d'importància la millora dels hàbitats de reproducció, l'erradicació de la caça il·legal, la gestió sostenible de la caça i la millora dels hàbitats a les zones de descans i hivernada.

Per aconseguir l'objectiu de l'aprofitament cinegètic sostenible, el Pla estableix una sèrie d'accions. La més immediata és la implementació d'una moratòria temporal fins que, sobre la base d'informació científica i cingètica, es pugui establir un model d'aprofitament, que des del GOB demanen que es dugui a terme pel Consell de Mallorca.