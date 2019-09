18 de setembre de 2019

GOB demana al Consell de Mallorca que no es creïn més places turístiques als nuclis antics de Felanitx i Portocolom

PALMA DE MALLORCA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) s'ha manifestat aquest dimecres en contra de la creació de més places turístiques als nuclis antics de Felanitx i Portocolom.

Des del GOB, s'han expressat així en la Ponència Tècnica d'Urbanisme del Consell de Mallorca en relació a les al·legacions presentades contràries a la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) de Felanitx que "pretén exonerar l'índex d'intensitat turística, els establiments d'interior i la delimitació dels nuclis antics de Felanitx i Portocolom".

Segons han informat, el GOB va presentar el 6 de setembre al·legacions a la modificació puntual del PGOU de Felanitx que fa referència a la possibilitat d'augmentar places turístiques als nuclis antics de Portocolom i Felanitx, una proposta que "ja ha rebut més de 2.000 al·legacions ciutadanes en contra i que va motivar una concentració de rebot el passat 17 d'agost a Portocolom".

Aquest dimecres, a la ponència tècnica d'ordenació del territori i urbanisme, s'ha informat en relació a l'informe que ha de realitzar el Consell mentre duri la suspensió de llicències derivada de l'aprovació inicial del Pla d'Intervenció d'Àmbits Turístic (PIAT).

Els tècnics del Consell han donat compte als membres de la Ponència del contingut de l'informe, que "es manifesta favorable a l'exoneració" de l'índex d'intensitat turística encara que no en la delimitació dels nuclis antics per "no estar suficientment justificada".

Davant això, des del GOB han manifestat el seu posicionament contrari a l'exoneració de l'índex d'intensitat turística en els establiments d'interior, tant en el nucli de Felanitx com Portocolom, que tindrà com a conseqüència, en la seva opinió, "un increment del nombre de places turístiques, que no s'ha avaluat ni quantificat", en uns àmbits, "especialment Portocolom, ja totalment saturats i amb problemes greus" de mobilitat, clavegueram, disponibilitat de recursos hídrics, etcètera.