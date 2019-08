12 de agost de 2019

El GOB demana al Govern una còpia de l'informe sobre el perill que suposa la posidònia a Sa Ràpita i Ses Covetes

PALMA DE MALLORCA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grup d'Ornitologia Balear (GOB) ha demanat a la Direcció general d'Emergències i Interior una còpia de l'informe sobre el perill que suposa la posidònia a Sa Ràpita i Ses Covete.

Segons ha informat aquest dilluns l'entitat ecologista en una nota, en els últims dies han conegut que Emergències, que pertany a la Conselleria d'Adminsitraciones Públiques i Modernització, hauria remès un informe a l'Ajuntament de Campos en el qual "alerten que l'acumulació de restes de posidònia a les platges de Sa Ràpita i Ses Covetes posa en risc la integritat física dels banyistes" i que el Consistori hauria de "procedir a la retirada d'aquestes algues".

Davant aquesta informació, des del GOB han demanat explicacions a la titular d'aquest departament, Isabel Castro, a més de reclamar a la Conselleria una "còpia de l'informe per poder conèixer els detalls".

"No posem en qüestió la funció preventiva que ha de realitzar la Direcció d'Emergències, elaborant informes sobre aquelles situacions en què es consideri que existeix un risc per a la integritat de les persones", han assenyalat.

Així mateix, des de l'entitat han instat Emergències a elaborar informes sobre les "milers de cases situades dins de sòl forestal que no han adoptat les mesures d'autoprotecció contra els incendis"; sobre les "milers d'edificacions situades dins de zones inundables" o que informin sobre les "milers d'embarcacions que naveguen i fondegen a les zones de bany i que suposen un risc per als banyistes".

"No podem acceptar que es consideri que l'acumulació de posidònia en la costa suposa un risc per a les persones i que per tant s'hagi de retirar", han criticat.

Segons han indicat, aquesta situació forma part de la "dinàmica natural de les platges del Mediterrani" i que la "retirada d'aquestes restes durant anys té relació amb la pèrdua de sorra de moltes platges de Mallorca".

"Si Emergències considera que la posidònia acumulada a les platges naturals suposa un risc real per als banyistes, el que hauria de fer és instar la prohibició del bany", han opinat.

Davant aquestes qüestions, l'entitat ha reclamat les corresponents explicacions a la Conselleria.