10 de juliol de 2019

El GOB de Menorca creu que falta un debat "a fons" sobre la destinació de l'impost turístic a l'Illa

MENORCA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El GOB de Menorca ha mostrat aquest dimecres la seva preocupació per la falta d'un debat "a fons" sobre la destinació dels ingressos que anualment es recapten amb l'impost de turisme sostenible.

"Hi ha el perill que s'acabi prioritzant la compra d'edificis, perquè això elimina la dificultat que solen tenir les administracions per executar projectes", han assenyalat els ecologistes a través d'un comunicat.

En aquest sentit, l'organització ha considerat que l'aigua hauria de ser un dels temes prioritaris de Menorca per rebre el fons de l'impost.

El GOB ha aprofitat per plantejar algunes propostes, com la necessitat de prioritzar la recuperació i construcció de l'aljubs municipals per a la recollida de pluvials així com millorar la qualitat de les aigües depurades.

L'organització ecologista aposta també per crear una xarxa de fonts amb aigua potable, impulsar programes permanents de detecció de fugides i aplicar una vigilància "efectiva" sobre les grans extraccions.

En relació als espais naturals, el GOB considera prioritària la conservació i les actuacions integrades en el Camí de Cavalls per evitar erosions en zones fràgils.

També han assenyalat la necessitat d'impulsar la reutilització de l'aigua de la depuradora de la nova estació d'Addaia per proveir a l'Albufera d'Es Grau, així com incrementar la dotació de vigilància per les actuacions a la mar.

Els ecologistes demanen també desclassificar territoris en perill de ser construïts quan tenen drets adquirits i limiten amb sòl protegit o es tracta de zones en primera línia del litoral.

"Altres qüestions, com l'increment substancial de l'oferta de transport públic o un pla de paisatge, podrien ser més destinacions amb interès per a Menorca", han dit.

En aquest punt, han animat als ajuntaments i al Consell Insular de Menorca a debatre aquestes qüestions amb el Govern, amb l'objectiu que els fons que es destinin a Menorca "responguin una lògica ambiental que abordi les prioritats de l'illa".