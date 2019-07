10 de juliol de 2019

El GOB presenta aquest dijous a Portocolom la campanya educativa sobre la posidònia

PALMA DE MALLORCA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grup Balear d'Ornitologia (GOB) presenta aquest dijous a s'Arenal de Portocolom la campanya informativa i educativa sobre la posidònia que l'entitat ecologista durà a terme aquest estiu en quatre platges de Mallorca.

Es dóna la circumstància que la presentació de la campanya per la posidònia es produeix la mateixa setmana en la qual el líder de Vox a Balears, Jorge Campos, i el conseller de Territori i Medi ambient, Miquel Mir, han mantingut una discussió relativa a la posidònia en xarxes socials.

Campos va censurar la "inacció" del Govern en considerar que l'Executiu ha convertit la platja de Sa Ràpita en un "fangar" de "posidònia en descomposició", unes declaracions a les quals Mir va contestar en el seu compte de Twitter assenyalant que Campos exposava "la seva ignorància" en menysprear la posidònia, un dels "béns més preuats" de les Illes.

En el seu compte de Twitter, el titular de Medi ambient va assenyalar que "sense posidònia no hi hauria ni les platges ni les aigües cristal·lines" i, per tant, "no hi hauria turisme". A això, Campos va contestar que el Govern "s'està carregant les platges, el medi ambient en general, i el turisme" i va considerar que Mir va contestar "amb tergiversacions i falsedats".

"Mantenir les platges netes, lliures de mosquits i males olors per la descomposició orgànica, se soluciona traslladant de la riba a una altra zona on no produeixi un impacte negatiu per al turisme i per als residents, com a les zones de vegetació de la platja", va resoldre Campos.