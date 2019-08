30 de juliol de 2019

El Govern abordarà a partir de setembre el calendari de treball amb sindicats i patronals

(D'I-D) El Representant D'UGT, Miguel Herranz; El President De Pimeb, Justo Saura; El Conseller De Model Econòmic, Turisme I Treball, Iago Negueruela; La Presidenta De la CAEB, Carmen Planas; I El Secretari General De CCOO, José Luis García.

PALMA DE MALLORCA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, ha anunciat aquest dimarts que el Govern, al costat de representants de sindicats i patronals, abordarà a partir de setembre el calendari amb el qual treballar en els principals acords de la legislatura, com la transformació productiva del model econòmic de Balears.

Així ho ha anunciat Negueruela en una roda de premsa després d'una audiència mantinguda amb representants dels sindicats CCOO i UGT així com de les patronals Pimeb i CAEB en la qual també ha participat la presidenta del Govern, Francina Armengol.

Es tracta de la primera ronda de contacte del Govern amb els principals agents socials i econòmics de Balears, una trobada que el conseller ha qualificat de "molt positiu" en fixar el "diàleg" com a "forma de fer política", segons ha explicat Negueruela.

El titular de Model Econòmic, Turisme i Treball ha manifestat la "predisposició" de mantenir "diàlegs amplis" amb agents de la societat civil, com les Cambres de comerç, la Universitat de les Illes Balears (UIB) o el tercer sector, per implicar a aquests agents en l'acció del Govern.

Així mateix, ha agraït l'"altura de mires" i la "visió" de sindicats i de patronals en obrir-se un escenari basat en la "fortalesa del diàleg".

TRANSFORMACIÓ DEL SECTOR PRODUCTIU

Per la seva banda, la presidenta de la Confederació d'Associacions Empresarials de Balears (CAEB), Carmen Planas, ha assenyalat la importància del diàleg entre el sector públic i el privat en ser "molt important" per a la transformació productiva del model econòmic de Balears.

"Cal posar a la diana dels governs a l'empresa, els empresaris som els que vam crear ocupació i invertim", ha recordat Planas, qui ha advocat per un "gran pacte" i per mantenir actuacions basades en els "consensos".

En la mateixa línia s'ha expressat el president de Pimeb, Justo Saura, qui ha considerat que els "acords amplis són positius per a tothom" en ressaltar la "voluntat de diàleg" de l'entitat que representa.

A més, ha reclamat al Govern reactivar els treballs per aconseguir qüestions pendents de l'anterior legislatura, en referència al Règim Especial per a Balears (REB).

OCUPACIÓ DE MAJOR QUALITAT

Des de CCOO, el seu secretari general a Balears, José Luis García, ha reclamat una ocupació de major qualitat basada en l'impuls de mesures estructurals.

En concret, s'ha referit a la necessitat de reduir les taxes d'abandó escolar, a l'impuls de la Formació Professional i a la major qualificació en l'ocupació com a "reptes a llarg termini" encara que, al seu judici, "imprescindibles" per consolidar les polítiques iniciades en l'anterior legislatura.

"Necessitem una transformació del model econòmic basada en la transició energètica, a més de diversificar el model turístic per apostar per productes que vagin més enllà del de sol i platja, que porta amb si precarietat", ha sostingut, a més d'advocar per desestacionalitzar el turisme i repartir-ho al llarg de tot l'any.

Finalment, el representant d'UGT, Miguel Herranz, ha posat l'accent que la present legislatura ha de "consolidar" les "conquestes" de l'anterior mandat del Govern del Pacte posant el focus en la millora de les condicions laborals i en la lluita contra la precarietat.