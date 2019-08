31 de juliol de 2019

El Govern adjudica el transport per carretera de Mallorca i està a l'espera dels recursos per signar els contractes

PALMA DE MALLORCA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell d'Administració del Consorci de Transports de Mallorca ha formalitzat l'adjudicació dels tres lots del transport per carretera de l'Illa, per 479 milions d'euros, a la UTE Moventis Mallorca, Empresa Martín SA i Barcelona Transport SL.

Així, per poder signar els contractes, l'organisme de la Conselleria de Mobilitat està a l'espera de la resolució dels recursos presentats per les empreses perdedores davant el Tribunal Administratiu de Recursos Contractuals (TARC), de manera que la signatura podria produir-se aquesta tardor. Segons ha indicat el conseller de Mobilitat i Habitatge, Marc Pons, una vegada es resolguin els recursos se signaran "de seguida" els contractes.

Després, les empreses adjudicatàries tenen uns sis mesos per engegar els seus nous serveis. Això inclou, entre altres tasques, la compra d'autobusos, la instal·lació de punts de recàrrega elèctrica o la construcció de cotxeres, a més d'iniciar les negociacions amb les actuals adjudicatàries per al traspàs del personal. La implantació del nou servei es farà de manera progressiva.

Les concessions actuals van vèncer el desembre de 2018. La publicació dels plecs -elaborats sota la nova Llei de Contractes del Sector Públic- es va fer al setembre, i el termini de presentació d'ofertes va acabar a l'octubre. Es van presentar 25 empreses al concurs, que cobrirà el servei d'autobusos interurbans per als propers deu anys -prorrogables altres cinc-.

EL LOT MÉS AVANÇAT, EL DE LA ZONA NORD

En aquests moments, el lot més avançat és el lot 2, que cobreix zones del nord de Mallorca, adjudicada a Empresa Martín SA (del Grup Ruiz). Es va decidir l'adjudicació el maig passat. Aquest lot inclou els municipis de Puigpunyent, Marratxí, Bunyola, Valldemossa, Deià, Sóller, Escorca, Fornalutx, Alaró, Consell, Pollença, Selva, Lloseta, Campanet, Mancor de la Vall, Inca, Costitx, Sencelles, Santa Eugènia, Muro, Alcúdia, Santa Margalida, Llubí, Sa Pobla, Búger, Artà, Capdepera i Palma.

Pel que fa als lots 1 i 3, porten una mica més de retard a causa que es va detectar que la millor oferta, la de Transabus, era anormalment baixa -un 22 per cent inferior a la mitjana-, i va ser considerada baixa temerària. Així, se li va donar termini per presentar informes tècnics que justifiquessin la seva oferta, i una vegada examinats, la Taula va arribar a la conclusió que efectivament era una oferta baixa temerària i que per tant no se li podia adjudicar el concurs, davant el risc d'incórrer en dèficits de servei.

Aquesta exclusió va tenir lloc a la segona meitat de juny, i després es va reconstituir el Consell d'Administració del Consorci de Transports de Mallorca després d'eleccions.

Finalment, el lot 1, que correspon a la zona de Ponent s'ha adjudicat a Moventis Mallorca -UTE formada per Sarfa, Autocars Seco Rodríguez y Marfina- i el lot 3, el de la zona Llevant i Migjorn, a Barcelona Transport SL (participada per Sagalés i Autocars Caldentey, empresa local). El lot 1 inclou Calvià, Andratx, Estellencs, Banyalbufar, Esporles i Palma, i el lot 3, Ariany, Maria de la Salut, Sineu, Sant Joan, Petra, Lloret, Algaida, Montuïri, Porreres, Llucmajor, Son Servera, Sant Llorenç, Manacor, Artà, Capdepera, Felanitx, Santanyí, Campos, Ses Salines, Vilafranca i Palma.

"PETITA REVOLUCIÓ" EN EL TRANSPORT PÚBLIC, SEGONS PONS

El conseller Marc Pons ha repassat els canvis que suposarà la nova concessió, que entre altres novetats, implantarà la integració del sistema tarifari amb les xarxes de tren i EMT de Palma. Per al conseller, representarà una "petita revolució" per al transport públic a Mallorca.

La nova concessió implicarà una renovació del 100% de la flota, amb 220 nous autobusos. D'ells, 217 seran vehicles de gas natural, elèctrics o híbrids, mentre que només tres es mouran amb dièsel.

A més, es creen noves connexions i s'incrementarà l'oferta de freqüències en un 53 per cent. Els horaris s'ampliaran en les primeres i últimes hores del dia per atendre les necessitats de treballadors, i també es reforçaran serveis a l'estiu.