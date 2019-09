23 de setembre de 2019

El Govern i altres autoritats guarden un minut de silenci en record a la dona assassinada per la seva parella aquest diu

PALMA DE MALLORCA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern i altres autoritats de Balears han mostrat el seu "més enèrgic rebuig i condemna" a l'assassinat d'aquest diumenge d'una dona en mans de la seva parella en la Colònia de Sant Jordi, a Mallorca, per la qual cosa a les 12.00 hores d'aquest dilluns han guardat un minut de silenci al Consolat de Mar en el seu record.

En declaracions als mitjans, la portaveu del Govern, Pilar Costa, ha mostrat les seves condolences als familiars i amics i ha sostingut que des de l'Executiu autonòmic "no defalliran" en la lluita contra la violència de gènere que és, al seu judici, "el problema més greu que té la societat". "És inadmissible i faig una crida a la màxima conscienciació social, solament acabarem amb aquesta xacra si tothom ho veu com un problema que el concerneix, coneguem o no les víctimes", ha postil·lat.