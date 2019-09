5 de setembre de 2019

El Govern anuncia la construcció de 41 habitatges més de protecció oficial a Menorca

MENORCA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Mobilitat i Habitatge, Marc Pons, ha avançat aquest dijous que l'objectiu del Govern és iniciar l'any que ve la construcció a Menorca de 41 habitatges protegits que se sumarien als 62 que actualment s'estan construint a l'illa.

El responsable autonòmic ha indicat que la suma d'aquestes promocions donarà lloc a 103 nous habitatges protegits. "Això suposarà incrementar en un 50 per cent el parc d'habitatge públic a Menorca", ha manifestat.

El conseller ha afegit que aquest no és l'objectiu final sinó que ha assegurat que, des de la col·laboració institucional i altres fórmules, "s'ha d'anar incrementant el parc encara més".

Tant Pons com la presidenta del Consell Insular de Menorca, Susana Mora, han coincidit en assenyalar que l'administració insular i els ajuntaments tindran un paper actiu per poder aconseguir més sòl per destinar-lo a habitatges protegits.