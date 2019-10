8 de octubre de 2019

El Govern assegura que "els centres educatius no seran centres d'islamització"

PALMA DE MALLORCA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Educació, Martí March, ha assegurat aquest dimarts que el conveni per impartir religió islàmica en col·legis de Balears es fa des de la perspectiva de la Constitució Espanyola (CE), es fa concorde a la llei i, per descomptat, garantint que "els centres educatius no seran centres d'islamització".

En resposta al diputat de Vox, Sergio Rodríguez, March li ha demanat que "no faci alarmisme" i ha explicat que aquest conveni està signat en la majoria de comunitats, fins i tot en les quals tenen governs als quals aquesta formació dóna suport, com Madrid i Andalusia.

Per la seva banda, Rodríguez ha demanat que els deu centres pilots que van a desenvolupar el programa "no es converteixin en guetos islamistes" i ha manifestat que tem que es vagi a "islamitzar amb diners públics" per, segons ha dit, "ensenyar com pegar a les seves dones sense deixar-les marca o a discriminar el col·lectiu Lgtbi".

Així, el diputat de Vox ha demanat que si es crea un estat d'emergència feminista, com ha proposat el PSIB, segons ha dit, els avisin perquè "participaran de la manifestació".