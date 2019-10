4 de octubre de 2019

El Govern augmenta les ajudes per a punts de recarrega semiràpida de vehicles elèctrics fins als 3,5 milions

PALMA DE MALLORCA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius destinarà prop de 3,5 milions d'euros a la convocatòria de subvencions per a nous punts de recarrega semiràpida per a vehicles elèctrics, que es finançarà amb fons de l'impost de turisme sostenible.

El Consell de Govern ha aprovat aquest divendres ampliar el límit pressupostari de les ajudes, com ha indicat la portaveu del Govern, Pilar Costa, en la roda de premsa posterior a la reunió setmanal de l'Executiu.

En concret, el pressupost significa un increment de 1.345.790 euros respecte de l'import assignat inicialment a aquesta convocatòria pública d'ajudes, a la qual en principi s'havien destinat 2.100.000 euros.

Les subvencions es distribuiran entre aquest 2019 i el proper any. D'aquesta manera, per aquest any hi ha fixada una inversió de 400.000 euros.

Aquestes ajudes estan destinades a empreses públiques, consorcis i fundacions de Balears, així com a l'Administració autonòmica, els Consells insulars, els ajuntaments i les entitats locals menors de la Comunitat.