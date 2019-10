2 de octubre de 2019

El Govern central ampliarà la bonificació laboral a Balears a l'octubre i el desembre per la fallida de Thomas Cook

MADRID/PALMA DE MALLORCA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme ampliarà la bonificació en les quotes de la Seguretat Social dels treballadors amb contractes fixos discontinus en sectors vinculats a l'activitat turística de les comunitats autònomes de Balears i Canàries als mesos d'octubre i desembre.

Així ho ha anunciat aquest dimecres en una roda de premsa el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball del Govern balear, Iago Negueruela, després que el Ministeri li comuniqués la mesura aquest matí.

Negueruela ha subratllat que es tracta d'una de les "primeres mesures" que aplicarà el Govern central després de la fallida del turoperador, i que s'afegeix a la bonificació prevista per decret per als mesos de febrer i març de forma retroactiva i per a novembre.

El conseller ha apuntat que l'ampliació a l'octubre era especialment important per a Balears, que ho va demanar expressament, "per intentar que durant aquest mes es mantinguin oberts el major nombre d'establiments possibles". Aquesta mesura se suma als ajornaments de pagament de quotes que es van anunciar la setmana passada.

Negueruela ha insistit que estan "en permanent contacte" amb el Ministeri i que treballen coordinadament per afrontar aquesta situació.

PLA DE XOC DAVANT LA FALLIDA DE THOMAS COOK

La ministra en funcions d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, també ha informat sobre la mesura en un acte a Madrid. "Aquestes bonificacions ja es poden gaudir en els mesos de febrer, març i novembre i fem una ampliació per, efectivament, mantenir l'ocupació que tant ens preocupa", ha destacat la ministra en funcions durant el dissetè congrés espanyol de centres i parcs comercials.

Maroto ha assenyalat que aquesta mesura s'emmarca dins d'un "pla de xoc integral" davant la fallida del turoperador, que abordarà tres eixos fonamentals: ocupació, connectivitat i les empreses afectades pel deute.

REUNIÓ AMB JET2HOLIDAYS PER REFORÇAR RUTES AMB BALEARS

Respecte a la connectivitat, la ministra en funcions ha afirmat que s'ha mantingut una reunió amb Jet2Holidays per reforçar les rutes que té Canàries i Balears, a més de treballar amb altres companyies per reforçar aquesta connectivitat.

Un altre dels punts destacats és atendre a les empreses afectades per la fallida, algunes "molt endeutades amb Thomas Cook". Des del Govern central es vol desenvolupar instruments financers per atendre aquests problemes i que les empreses puguin recuperar-se dels deutes adquirits.

Totes aquestes mesures han estat estudiades en la Comissió Interministerial de Turisme -òrgan col·legiat adscrit al Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, presidit per Reyes Maroto i integrat per vocals amb rang de secretari d'Estat o subsecretari de tots els ministeris que componen el Govern estatal-, que té com funció la coordinació de les actuacions dels diversos òrgans de l'Administració General de l'Estat amb incidència en el sector turístic.