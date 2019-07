16 de juliol de 2019

El Govern comença a instal·lar plaques fotovoltaiques a l'aparcament de l'Hospital d'Inca

PALMA DE MALLORCA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius ha informat aquest dimarts de l'inici de la instal·lació de plaques fotovoltaiques a l'aparcament de l'Hospital d'Inca, uns treballs que acabaran en un mes, encara que es preveu que les plaques comencin a funcionar a principis de setembre, d'acord a les previsions de la Conselleria.

La nova infraestructura té una potència de 100 quilowatts i complementa una altra de 125 quilowatts que ja hi ha en la teulada del centre hospitalari. Segons ha explicat el Govern, les pèrgoles fotovoltaiques cobriran una desena part de les places d'aparcament.

A més, la cartera dirigida per Juan Pedro Yllanes ha avançat que, quan es completi la instal·lació a l'aparcament, l'Hospital d'Inca serà un 30 per cent autosuficient en clau energètica, donant compliment a la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica no només per nodrir d'energia renovable els edificis públics, sinó per començar a cobrir amb pèrgoles solars els seus aparcaments.