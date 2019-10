2 de octubre de 2019

El Govern comença a perfilar amb associacions agràries i cooperatives la postura de Balears davant la futura PAC

PALMA DE MALLORCA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació del Govern ha mantingut una trobada amb associacions agràries i cooperatives de Balears per establir les bases de la postura que el Govern defensarà en les negociacions de la Política Agrària Comuna (PAC) en l'àmbit estatal i europeu.

En una nota de premsa, la Conselleria ha explicat que treballen de cara al primer esborrany del Pla Estratègic Nacional de la PAC que ha d'estar llest al febrer de 2020, amb l'objectiu d'aconseguir un règim especial agrari per a Balears similar al que tenen les illes menors del mar Egeu. A Balears hi ha aproximadament 6.400 perceptors de la PAC.

Per aconseguir aquest objectiu, des del Govern consideren "bàsic" que la nova PAC del període 2021-2027 reconegui la condició d'insularitat de Balears, que segons l'Executiu autonòmic suposa "un factor limitant" en factors com la qualitat del sòl, la disponibilitat d'aigua, l'entrada de noves plagues, la comunicació al transport o els preus de mercat.

La Conselleria ha subratllat que vol "posar al centre de la PAC als petits i mitjos productors, les indústries agroalimentàries que articulen el teixit econòmic i també a les comunitats rurals, que gestionen de manera sostenible els béns culturals i naturals i el patrimoni forestal".

Algunes de les demandes davant la futura PAC passen per vincular les ajudes directes a l'objectiu de la renda, acabar amb el règim de Drets Històrics, enfortir el pagament complementari a joves de fins a un 50 per cent i proposar un nou pagament complementari per a dones, també de fins al 50 per cent, mantenir el pagament ambiental de fins al 50 per cent sobre el pagament bàsic i augmentar les partides disponibles en l'extensió de l'agricultura ecològica.