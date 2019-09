13 de setembre de 2019

Govern, Consell i Ajuntament demanen a l'Aeroport de Palma que revisi el cas de la treballadora sancionada

PALMA DE MALLORCA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Els responsables de Política Lingüística del Govern balear, del Consell de Mallorca i de l'Ajuntament de Palma han enviat aquest divendres una carta a l'Aeroport de Palma amb la qual li demanen revisar el cas de Paula Rotger, la treballadora que va ser sancionada amb la retirada de l'acreditació durant un mes.

La carta la signen els responsables de Política Lingüística de les tres institucions: la secretària autonòmica Agustina Vilaret, la consellera insular Bel Busquets i el regidor Llorenç Carrió.

Es tracta d'una dona que va denunciar un agent de la Guàrdia Civil del control d'accessos, al que acusava de discriminar-la per parlar català. La denúncia va ser arxivada. La sanció retirant l'acreditació es va imposar, segons va informar Aena, per una infracció per incompliment de la normativa de seguretat.

Els representants del Govern, el Consell i l'Ajuntament han demanat a Aena tenir accés a "tota la informació i proves que demostren que Paula Rotger va incomplir la normativa de seguretat". "Resulta xocant que una persona pugui saltar-se un control tan fàcilment i pel que sembla, no s'activi cap protocol de forma immediata", han declarat.

Així, demanen revisar el cas i "si és pertinent, que es prenguin les mesures necessàries" perquè la treballadora pugui recuperar la seva acreditació "i no es posi en perill el seu lloc de treball".

A més, sol·liciten "tenir present el sofriment i el procés de victimització al que s'enfronta" la treballadora, i demanen condemnar "fermament" l'atac que la dona va sofrir en el seu vehicle. Igualment, reclamen treballar "per mantenir la convivència a l'aeroport i que el personal que treballa de cara al públic conegui la llengua pròpia de Balears".

Finalment, s'han posat a "total disposició" de la direcció de l'aeroport per "resoldre aquest assumpte" i "evitar complicacions i futurs episodis similars", i han sol·licitat una reunió amb el director de l'Aeroport de Son Sant Joan, José Antonio Álvarez.