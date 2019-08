1 de agost de 2019

El Govern i Cort col·laboraran en matèria de prevenció d'addiccions i salut sexual i mental

PALMA DE MALLORCA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salut i Consum del Govern i l'Ajuntament de Palma col·laboraran en matèria de prevenció d'addiccions i salut sexual i mental, segons han informat ambdues institucions en una nota de premsa.

Així s'ha acordat després de la primera trobada entre la consellera del ram, Patricia Gómez, i la regidora de Cort, Elena Navarro, en el qual han abordat diverses qüestions relacionades amb la seva àrea.

En la trobada han acordat establir i aprofitar "sinergies" en matèries comunes, com, per exemple, en la prevenció d'addicions, la salut afectiva i sexual, així com en la protecció i promoció de la salut mental.

En aquesta reunió també han assistit la directora general de Salut Pública, Maria Antònia Font, el responsable de la Junta Arbitral de Consum, Jesús Cuartero, així com el director general de Sanitat i Consum de Palma, Joaquín de María.