1 de juliol de 2019

El Govern dedica 600.000 euros a la subvenció de projectes audiovisuals

PALMA DE MALLORCA, 1 (EUROPA PRESS)

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports ha publicat una convocatòria de subvencions de l'Institut d'Indústries Culturals de Balears (ICIB), destinada a la producció i coproducció d'obres audiovisuals Balears, per als anys 2019 i 2020, amb una partida de 600.000 euros.

Segons ha informat aquest dilluns la Conselleria mitjançant un comunicat, l'objectiu de la subvenció és fomentar el teixit industrial del sector audiovisual de les Illes, aconseguir una major difusió nacional i internacional i contribuir a una major diversitat cinematogràfica de la comunitat.

La subvenció es dividirà en quatre modalitats. Així, la primera està destinada a llargmetratges cinematogràfics i televisius, sèries i minisèrie de ficció d'autoria balear i està dotada amb 225.000 euros de pressupost.

A més, hi ha una altra per a llargmetratges documentals i unitats documentals per a televisió amb 225.000 euros; i una altra per a llargmetratges cinematogràfics i televisius d'animació i sèries d'animació amb 90.000 euros de partida pressupostària. Finalment, la quarta per a curtmetratges de ficció, animació i documentals i per la qual hi ha reservats 60.000 euros.

El jurat encarregat de valorar els projectes estarà format per persones expertes alienes a Balears. A més, en aquesta ocasió existirà una puntuació extra per a les obres lligades a l'Euroregió Pirineus Mediterrani, que aquest any presidirà Balears.