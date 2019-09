El Govern dedica 6,3 milions d'euros a les ajudes al lloguer de l'habitatge en Balears de 2019

PALMA DE MALLORCA, 2 Set. (EUROPA PRESS) -

El Govern de Balears dedicarà 6,3 milions d'euros el 2019 a subvencionar el lloguer de l'habitatge a les Illes i podran accedir a aquestes ajudes les persones que tinguin contractat un lloguer inferior a 900 euros mensuals i la renda anual dels quals no superi els 22.559 euros.

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, ha informat aquest dilluns en roda de premsa, que per a la ciutadania en general la subvenció és del 40 per cent del lloguer amb un màxim de 4.000 euros anuals. A més, existeix una línia específica d'ajuda per a joves fins als 35 anys i per a majors de 65 anys. En aquest cas l'ajuda és del 50 per cent del lloguer amb un màxim de 4.300 euros anuals.