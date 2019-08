El Govern dedicarà 21 milions a la creació de comunitats d'energies renovables a zones turístiques de Balears

PALMA DE MALLORCA, 14 Ag. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius dedicarà 21 milions d'euros a la creació de comunitats d'energies renovables a zones turístiques de Balears.

Segons ha detallat la Conselleria en un comunicat, la iniciativa consisteix en la instal·lació d'autoconsum elèctric en zones turístiques que, "gestionades de forma centralitzada", permetin proveir d'electricitat "neta" a establiments turístics, administracions públiques, habitatges no vacacionals, i amb especial atenció a les "llars vulnerables".

Els municipis interessats podran presentar el seu projecte per participar en aquest pla pilot que tindrà una durada de tres anys. Així mateix, se seleccionaran, a través de concurs públic, un mínim de cinc projectes i un màxim de deu.

Els projectes presentats pel sector privat seran subvencionats en un 80 per cent del seu cost, mentre que els presentats pel sector públic o per llars vulnerables se subvencionaran en un 100 per cent.

Segons han explicat des de la Conselleria, per a la selecció de projectes es tindrà en compte la distribució adequada de recursos entre totes les illes, el màxim d'inversió per projecte i serà requisit reservar un mínim de l'energia excedentaria del sistema compartit per destinar-la a llars vulnerables de la zona.

A més, posteriorment, es podran realitzar convocatòries de selecció d'habitatges de llars vulnerables per poder disposar de l'excedent d'energia de la comunitat, en règim d'autoconsum.

L'administració espera que aquest projecte permeti que hotels, comerços i veïnats coprodueixin l'energia elèctrica que consumeixen. Per una altra part, durant els mesos que aquests edificis no consumeixen energia, l'electricitat produïda es podrà consumir en el mateix nucli, fins i tot pels quals no tinguin teulada solar.

El conseller de Transició Energètica i Sectors Productius i vicepresident del Govern, Juan Pedro Yllanes, ha assegurat que "la creació d'aquestes comunitats d'energia renovable en zones turístiques suposarà un gran canvi en el model energètic d'aquestes illes".

Així mateix, Yllanes ha afegit que el projecte situarà Balears "al capdavant de la transició energètica però sense oblidar als més vulnerables i lluitant de forma directa contra la pobresa energètica".

El projecte es presentarà a la Comissió d'Impuls de Turisme Sostenible que, segons informen, pretén crear "comunitats locals d'energia renovable en zones turístiques de Balears que facilitin el canvi de cultura energètica".

Amb aquesta iniciativa es pretén, a més, donar compliment a la Llei de canvi climàtic i transició energètica.