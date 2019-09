18 de setembre de 2019

El Govern defensa que va cessar l'activitat del restaurant causant d'una intoxicació el dia en què es va confirmar el br

PALMA DE MALLORCA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez, ha defensat aquest dimecres que van cessar l'activitat del restaurant oriental de Palma que va causar una intoxicació alimentària el mateix dia en el qual es va poder confirmar el brot, amb 7 casos a l'Hospital de Son Llàtzer i 3 en el de Son Espases, el diumenge 25 d'agost.

En aquest sentit, segons ha argumentat Gómez davant la Comissió de Salut, l'establiment no es va poder tancar abans perquè "podia haver-hi la sospita, però no s'havia declarat el brot" i ha afegit que va ser el dissabte 24 d'agost quan la Conselleria va tenir constància de la possible intoxicació i va començar amb el protocol habitual.

En aquesta línia, ha explicat que el mateix dissabte el Servei d'Emergències 112 i la Policia Local van iniciar la presa de declaracions, si bé no va haver-hi una confirmació oficial de casos i era solament una sospita del 061.

Aquest dissabte, segons ha relatat la consellera, el restaurant continuava obert, per la qual cosa es va sol·licitar una inspecció per al tancament cautelar que es portés a terme abans de l'obertura del diumenge migdia.

El diumenge al matí es va iniciar la inspecció que va culminar a les 14.00 hores amb sis actes obertes i es va ordenar la suspensió d'activitats i el precinte de càmeres a causa de nombroses deficiències estructurals i risc de manipulació d'aliments.

Així mateix, a les 13.23 hores es van declarar els 10 casos a Son Espases i Son Llàtzer, uns casos que, avui dia, han ascendit a 102 persones, amb 43 positius per 'salmonel·la'.

Amb tot, ha defensat que l'Administració davant una intoxicació "sap com ha d'actuar" i "ho ha fet amb totes les eines i la premissa de salvaguardar la seguretat i la salut dels ciutadans".

Així mateix, Gómez ha realçat la tasca comunicativa amb "informació de forma contínua" als mitjans de comunicació i ha destacat el total de sis notes de premsa, gairebé diàries, fins al 6 de setembre.

"LA CAUSA NO ES POT ESTABLIR EN UN SOL ALIMENT"

Durant la compareixença, preguntada per la causa del brot, Gómez ha mantingut que "no es pot establir en un sol aliment". "Sembla que la majoria van menjar d'un assortiment determinat d'aliments però sense poder especificar quin d'ells", ha explicat.

Pel que fa al restaurant, Gómez ha concretat que el restaurant havia passat una inspecció en 2015, després una altra al juny i, finalment, l'última va ser la inspecció d'urgència del mes d'agost.

Segons ha explicat, al juny ja es van detectar una "sèrie de deficiències" de nivell 1 --els establiments es tanquen amb nivell 0--, si bé les van aconseguir esmenar amb el temps estipulat.

20.000 RESTAURANTS A BALEARS, 68 INSPECTORS

Preguntada per la quantitat de restaurants a Balears, Gómez ha explicat que en la memòria de 2018 de Salut Pública hi ha censats 20.038 establiments de restauració i es compta amb una plantilla de 68 inspectors. Així mateix, ha afegit que solament el 8 per cent són sancionats.

"Tenim 20.000 establiments i milers de persones que mengen cada dia en ells, el risc 0 no existeix. Els inspectors poden anar avui i comprovar que tot està correcte però l'endemà el restaurant pot rebre en mal estat un aliment i produir un brot", ha explicat.