14 de octubre de 2019

El Govern demana "reobrir el procés de diàleg polític" amb Catalunya després de la sentència del 'procés'

PALMA DE MALLORCA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern, Pilar Costa, ha manifestat aquest dilluns la necessitat de "reobrir el procés de diàleg polític" amb Catalunya, després de la sentència del 'procès', que condemna a 13 anys de presó al líder d'ERC i exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras.

En declaracions a Europa Press, Costa ha manifestat que des del Govern "evidentment" respecten "les decisions judicials preses" en el marc de la "separació de poders d'un estat de dret" però ha posat l'accent en la necessitat de diàleg.

Tal com ha assenyalat, la decisió judicial tanca "una etapa on s'han jutjats presumptes delictes" i, segons ha remarcat, "ara la part política necessita proposar solucions". "Segueix havent-hi un problema polític i territorial a Catalunya i la seva relació amb Espanya que necessita a responsables polítics que estiguin disposats a debatre per rebaixar aquesta tensió", ha remarcat.

A més de Junqueras, entre altres penes, la sentència del 'procés' condemna a Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, que al moment dels fets eren respectivament els líders de l'ANC i Omniun Cultural a nou anys de presó. L'exvicepresidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha estat condemnada a 11 anys i mig de presó.